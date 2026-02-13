Sensation in Cortina! Medaillen an einem Tag bringen ÖOC-Führung.

Österreich im Medaillenrausch: Mit gleich vier Podestplätzen an einem einzigen Tag verzeichnet das ÖOC-Team in Cortina eine historische Ausbeute und schiebt sich am sechsten Tag auf Platz eins.

Der Donnerstag in Cortina geht in die Geschichte ein: Mit Alessandro Hämmerle (Gold), Jakob Dusek (Bronze), Cornelia Hütter (Bronze) und der Rodel-Staffel (Silber) holte Rot-Weiß-Rot ein Drittel der bisherigen Gesamtausbeute an nur einem Tag. Das Rodelteam rund um Lisa Schulte, Jonas Müller, Thomas Steu, Wolfgang Kindl, Selina Egle und Lara Kipp unterstrich dabei die rot-weiß-rote Dominanz im Eiskanal.

Rodel-Express rast zu Silber

Das Team der Rodler lieferte bei diesen Spielen bisher am laufenden Band ab und stand in vier von fünf Bewerben auf dem Podium. Wolfgang Kindl gab nach dem Gewinn der Silbermedaille in der Staffel die Richtung für die anstehenden Feierlichkeiten vor: "Reden ist Schweigen, Silber ist Gold - heute geben wir Vollgas". Besonders für Lisa Schulte war der Erfolg Balsam auf die Seele, nachdem sie im Einsitzer noch knapp am Podest vorbeigeschrammt war.

Gold-Jubel und Verletzungssorgen

Im Snowboard-Cross krönte sich Alessandro Hämmerle zum Olympiasieger, während Jakob Dusek mit Bronze das starke Teamergebnis perfekt machte. Trotz der Goldmedaille gibt es Sorgenfalten: Hämmerle sprach nach dem Rennen über ein Krankheitsgefühl, weshalb sein Start im Mixed-Bewerb am Sonntag wackelt. Im Zielraum wurde es kurios, als Rodler Jonas Müller zur Feier des Tages sein Haupthaar lassen musste.

Hütters emotionaler Abschied

© gepa

Erste Medaille bei den vierten Spielen

Emotionaler Erfolg für Cornelia Hütter

Champagner-Dusche nach Bronze-Fahrt

Cornelia Hütter sorgte bei ihrem wohl letzten Olympia-Auftritt für einen emotionalen Höhepunkt und holte bei ihren vierten Spielen endlich die erste Medaille. Die Steirerin feierte ihren Erfolg mit einer ausgiebigen Champagner-Fontäne. Damit endet ein für Österreich historischer sechster Wettkampftag in Cortina, der die Erwartungen bei weitem übertroffen hat.