Linden LIVE: Trainiert Hoffenheim-Trainer Ilzer den nächsten Weltmeister?

Hoffenheim hat mit sieben Spielern aus sechs Ländern gute Chancen auf den Weltmeistertitel.

Seit Donnerstag trainiert Christian Ilzer bei Hoffenheim sieben WM-Teilnehmer aus sechs Ländern.

Bei Deutschland ist der 35-jährige Oliver Baumann die Nummer eins, die Verteidiger Vladimir Coufal (33) und Robin Hranac (25) eliminierten mit Tschechien Irland und Dänemark im Playoff, Ozan Kabak (25) ist bei der Türkei im Abwehrzentrum gesetzt, spielte beim entscheidenden 1:0 gegen den Kosovo in Pristina durch, Alexander Prass (24) ist bei Österreich ein Thema als linker Verteidiger oder im Mittelfeld, Andrej Kramaric (34) bei Kroatien in einer Offensivrolle gesetzt, Bazoumani Toure (19) bei der Elfenbeinküste.

Bei Ilzers Ex-Klub Sturm Graz haben die Verteidiger Gazibegovic, Karic und Malic kleine Chancen auf einen Platz im WM-Kader. Auch punkto WM-Teilnehmer hat es sich Ilzer mit dem Wechsel nach Hoffenheim „verbessert“.

Zusammen 70,7 Millionen Marktwert

Coufal und Toure wurden erst letzten Sommer von Andreas Schicker geholt. Das spricht für die gute Kaderplanung des ehemaligen Sturm-Sportchefs. Coufal kam ablösefrei von West Ham, Toure wurde um zehn Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby gekauft.

Hoffenheims „glorreiche Sieben“ haben zusammen einen Marktwert von 70,7 Millionen. Davon gehen 35 Millionen auf das Konto von Toure. Zum Hoffenheimer WM-Duell könnte es am 20. Juni bei Deutschland – Elfenbeinküste kommen.

Vor der WM geht es, beginnend mit dem Heimspiel gegen Mainz am Samstag, noch um einen Champions League-Platz. Laut Computerprognosen schafft ihn Ilzers WM-Mannschaft als Vierter.