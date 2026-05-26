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Putellas
© Getty

Überraschend

Barca-Legende verlässt nach 14 Jahren den Klub

26.05.26, 21:59
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Spaniens Fußball-Teamspielerin Alexia Putellas verlässt Champions-League-Gewinner FC Barcelona nach 14 Jahren. 

Dies gab die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.

"Es waren 14 Saisonen und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagte die 32-Jährige in einem Video in sozialen Medien. Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel, sie erzielte 232 Tore.

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