Barca-Legende verlässt nach 14 Jahren den Klub

Spaniens Fußball-Teamspielerin Alexia Putellas verlässt Champions-League-Gewinner FC Barcelona nach 14 Jahren.

Dies gab die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.

"Es waren 14 Saisonen und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden", sagte die 32-Jährige in einem Video in sozialen Medien. Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel, sie erzielte 232 Tore.