Bayern-Boss mit Transfer-Ansage zu Harry Kane

Der FC Bayern München holt das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Im packenden Finale im Berliner Olympiastadion wurde Titelverteidiger VfB Stuttgart dank einer Gala von Harry Kane mit 3:0 besiegt.

Für die Münchner ist es der erste Pokalsieg nach einer quälenden sechsjährigen Final-Flaute. Vor der Kulisse von 74.000 begeisterten Fans im ausverkauften Berliner Olympiastadion entwickelte sich von Beginn an ein echter Pokal-Kampf.

Doch im dichten Pyro-Nebel von Berlin war es vor allem ein Mann, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte: Harry Kane schlug eiskalt zu und entschied die Partie mit einem lupenreinen Hattrick im Alleingang. Stuttgart kämpfte zwar tapfer, konnte die „Über-Bayern“ an diesem Tag aber zu keinem Zeitpunkt ernsthaft bezwingen. Am Ende kannte der Jubel keine Grenzen mehr – sogar der verletzte Stammkeeper Manuel Neuer (40) tanzte ausgelassen vor der Kurve der mitgereisten Bayern-Fans.

Ritterschlag vom Bayern-Patron

Den ultimativen Ritterschlag für seine Leistung erhielt Matchgewinner Kane nach dem Abpfiff von allerhöchster Stelle. Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) schwärmte live in der ARD in den höchsten Tönen vom englischen Nationalstürmer:

„Der beste Transfer, den wir je gemacht haben.“

Der Torjäger selbst zeigte sich nach seinem ersten großen Pokaltriumph zutiefst geehrt und glücklich. „Ich bin so stolz, es ist unglaublich“, so King Kane. Auf das dicke Lob von Hoeneß reagierte er bescheiden: „Wir wissen, wie viele große Spieler hier schon gespielt haben. Ich bin stolz, Teil dieses Klubs zu sein. Das werde ich nie vergessen.“

Harte Absage an Barcelona

Gleichzeitig nutzte der sichtlich gut gelaunte Bayern-Patron die große mediale Bühne, um potenziellen Interessenten für den Top-Angreifer sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dem spanischen Spitzenklub FC Barcelona, der aktuell händeringend nach einem adäquaten Nachfolger für Robert Lewandowski sucht, erteilte Hoeneß direkt eine gewohnt süffisante Absage:

„Der FC Bayern ist ein Käuferverein, kein Verkäuferverein. Der FC Barcelona hat eh kein Geld.“

Damit stellte die Vereinslegende unmissverständlich klar, dass der frischgebackene Double-Held unverkäuflich ist und die Zukunft des Münchner Angriffs weiterhin fest in den Händen von Harry Kane liegt.