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In Berlin

Kane mit Hattrick: Bayern holen gegen Stuttgart das Double

Von
23.05.26, 21:57
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Die Bayern schlagen Stuttgart im deutschen Pokalfinale in Berlin mit 3:0. Die Münchner sichern sich damit zum ersten Mal unter Trainer Vincent Kompany das Double aus Meisterschaft und Pokal. England-Kapitän Harry Kane legt einen Hattrick im Olympiastadion hin. 

Der FC Bayern hat zum 21. Mal den Fußball-DFB-Pokal gewonnen und sich damit auch zum Doublegewinner gekrönt.

Im Berliner Olympiastadion 

Der Meister setzte sich am Samstag im Finale im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 durch, Matchwinner war Harry Kane mit einem lupenreinen Hattrick (55., 80., 92./Elfmeter). Konrad Laimer spielte beim Rekord-Cupsieger durch und durfte über seinen dritten DFB-Pokal-Triumph jubeln. Davor hatte der Salzburger 2022 und 2023 mit RB Leipzig triumphiert.

bayern
© getty
 

Für die Bayern war es der erste Cupsieg seit 2020 und das 14. Double. Kane erzielte das 1:0 mit einem Kopfball, nachdem er von Michael Olise ideal bedient worden war, legte in der 80. Minute nach einer gekonnten Ballannahme im Strafraum nach und krönte seine Leistung mit dem Penaltytreffer in der Nachspielzeit. Außerdem verzeichnete der Engländer kurz vor dem 2:0 noch einen Lattenschuss.

Die Kane-Show 

Es war ein perfektes Finale für den Goalgetter, der zuvor alle fünf Endspiele als Profi verloren hatte - mit Tottenham in der Champions League (2019) und im englischen Ligacup (2015 und 2021) sowie mit England bei den jüngsten zwei Europameisterschaften. Stuttgart machte lange Zeit keine schlechte Figur und konnte die Offensive des FC Bayern bis zum Gegentor gut kontrollieren.

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