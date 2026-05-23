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Vikings Thunder
© GEPA

Hitzig & Historisch

49:7 - Vilenna Vikings starten fulminant in neue Ära

Von
23.05.26, 20:00
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Die Vienna Vikings starten mit einem fulminanten 49:7-Sieg gegen Berlin Thunder in die AFLE: The League Europe. 

Bei perfektem Football-Wetter sorgten die Vienna Vikings in ihrer neuen Heimstätte am Sportclub-Platz für ein Touchdown-Feuerwerk. Vor den Augen von NFL-Superstar Marshawn Lynch und knapp 4.000 Fans, die für Stimmung auf der Tribüne sorgten, wurde in Hernals ein großes Football-Fest geboten.

Die Hausherren aus Wien durften nach dem Münzwurf von Ex-NFL-Superstar Marshawn Lynch die neu gegründete Liga mit dem Kick-off einläuten. Thunder kam mit der Offense aufs Feld. Gleich nach dem zweiten Snap gab es erste Meinungsverschiedenheiten am Platz, nachdem der Berliner Quarterback zu Boden gebracht wurde.

Vikings Thunder
© GEPA

Die Gäste konnten sich mit viel Mühe bis kurz vor die Endzone der Wikinger kämpfen. Doch an der 4-Yard-Linie der Vikings entschied man sich dazu, einen vierten Versuch auszuspielen und auf den ersten Touchdown der neuen Liga zu gehen. Doch das Wiener Abwehrbollwerk hielt dagegen und so kam es zum ersten Ballbesitzwechsel.

Stewart schreibt Geschichte

Angeführt von Quarterback Ben Holmes beeindruckte der neue Vikings-Angriff unter der Regie von Offensive Coordinator Jordan Neuman. Man fegte nahezu ungebremst über das ganze Feld. Gekrönt von einem Holmes-Traumpass auf US-Star Darrell Stewart zur Führung und dem allerersten Touchdown in der Geschichte der AFLE.

Nach dem ersten Seitenwechsel drehten die Hausherren in ihrer neuen Heimat richtig auf. Erst vollendete Holmes einen Drive selbst per Touchdown zur 14:0-Führung, der nächste Ballbesitz ließ auch nicht lange auf sich warten. Nach einem Thunder-Punt ging die Berlin-Abwehr auf Returner Dennis Amani los. Dann stürmte Karri Pajarinen in die Endzone - 21:0.

Lynch stürmt aufs Feld

Von da an hielt es auch Superstar Marshawn Lynch nicht mehr auf der Seitenlinie, wo er einigen Spielern auch Tipps gab. Das dürfte das Team noch mehr beflügelt haben. Nach einer Interception von Spanien-Export Pablo Araya kam man erneut mit der Offense aufs Feld. Diesmal konnte man erstmals gestoppt werden.

Vikings Thunder
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Doch auch die Vikings-Defense drehte nun richtig auf. Nach einem Sack von Alejandro Fernandez konnte Malek Jaradat den Ball aufnehmen. Nach einem spektakulären Run after Catch von Johannes Schütz konnte Holmes per Tush Push zur 28:0-Pausenführung noch erhöhen.

Souveräner Heimsieg

Auch in Halbzeit zwei ließen die Vikings nichts anbrennen. Auch wenn man schon sichtbar einen Gang zurückschaltete, konnte Schütz dieses Mal 2:13 vor Ende des 3. Drittels den Ball in die Endzone bringen. So ging es mit einer souveränen 35-0-Führung in das Schlussviertel.

Dort ging es in derselben Schlagzahl weiter. Erst konnte Noah Toure mit einem spektakulären Catch für Aufsehen sorgen, dann durfte Albert Wiesigstrauch seinen ersten Touchdown feiern.

Dann durften auch erstmals die Gäste jubeln. Quarterback Jakeb Sullivan konnte seine Klasse mit einem Pass auf Jon Cole aufblitzen lassen. Der Receiver fand nach einem spektakulären Catch zumindest Ergebniskorrektur betreiben.

Zweite Garde glänzt

Die Vikings setzten 10 Minuten vor Schluss dann bereits auf die Ersatzspieler. Doch auch die zeigten auf. Quarterback Nico Hrouda feuerte einen tiefen Pass auf Toure, der ungehindert in die Endzone zum 49:7 laufen konnte.

Am Ende blieb es dann unter dem tosenden Applaus der Fans beim 49:7-Sieg der Vikings.

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