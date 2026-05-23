Hitziges Duell mit Antonelli: Russell holt Sprint-Sieg

George Russell hat den spannenden Formel-1-Sprint in Kanada gewonnen und sich im packenden Duell mit seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli durchgesetzt.

Der Vorjahressieger aus Großbritannien triumphierte am Samstag im kurzen Rennen in Montreal knapp vor Weltmeister Lando Norris im McLaren. Antonelli musste sich nach einem heiklen Positionskampf mit Russell mit dem dritten Platz begnügen. In der WM-Gesamtwertung liegt der Italiener nun 18 Punkte vor Russell.

Oscar Piastri belegte im zweiten McLaren den vierten Platz vor dem Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Max Verstappen kam im Red Bull nicht über Rang sieben hinaus. Wenige Stunden später stand noch das Qualifying (22.00 Uhr) für den Grand Prix am Sonntag (22.00 Uhr/jeweils live ServusTV, Sky) auf dem Programm.

Fast-Kollision zwischen den Silberpfeilen

Die mit vielen Upgrades zum Circuit Gilles-Villeneuve gekommenen "Silberpfeile" gerieten auf der Strecke erstmals in dieser Saison aneinander. Zwar erwischten Russell und Antonelli anders als zuletzt einen sehr guten Start und fuhren der Konkurrenz problemlos davon, doch in der 6. von 23 Runden krachten die Stallrivalen fast zusammen. Antonelli versuchte sich an einem Überholmanöver, gegen den hart aber fair verteidigenden Russell musste der 19-Jährige aber aufs Gras ausweichen. Kurz darauf kam Antonelli bei einem weiteren Überholversuch wieder von der Strecke ab - es folgten wütende Funksprüche.

"Das war sehr unartig", monierte Antonelli, der bei seinem übermotivierten Ausritt eine Position an Norris verloren hatte. "Das muss eine Strafe geben", forderte der Teenager mit Blick auf seinen Teamkollegen. Mercedes-Boss Toto Wolff musste beruhigend eingreifen. "Kimi, konzentriere dich aufs Fahren und nicht aufs Beschweren am Funk", äußerte der Wiener. In der Folge drehten Russell, Norris und Antonelli mit wenig Abstand ihre Runden. Russell blieb an der Spitze fehlerlos und fuhr seinen zweiten Sprint-Sieg in dieser Saison nach Hause, dahinter misslang ein weiterer Überholversuch Antonellis gegen Norris.