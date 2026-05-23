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Entscheidung um Max Verstappen (28) ist gefallen
© Getty

F1-Zukunft

Entscheidung um Max Verstappen (28) ist gefallen

23.05.26, 11:30
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Max Verstappen hat seinen Verbleib in der Formel 1 im kommenden Jahr bekräftigt.  

Er werde auf "jeden Fall" auch 2027 in der Motorsport-Königsklasse antreten, bestätigte der viermalige Weltmeister in einem Interview mit der niederländischen Zeitung "De Telegraaf": "Es sei denn, es passieren ganz verrückte Dinge, aber davon gehe ich nicht aus." Der Red-Bull-Pilot hat in der laufenden Saison mit dem neuen Motoren-Reglement noch keinen Podestplatz geschafft.

Verstappen hatte sich ganz besonders frustriert über die aktuelle Antriebsgeneration gezeigt. Die Hälfte der PS-Leistung kommt aus der Batterie, die anderen etwa 50 Prozent vom Verbrennermotor. Das Aufladen der Batterie hat dabei großen Einfluss auf die Art des Rennfahrens. Dass teilweise in Passagen vom Gas gegangen werden muss, in denen die Piloten sonst Vollgas geben, stört Verstappen. Kommende Saison soll das Verhältnis zwischen Verbrenner- und Batterieleistung zugunsten des Verbrenners geändert werden.

"Ich hoffe, dass alle ihr Wort halten. Aber ich kann bestätigen, dass ich in der Formel 1 bleibe", sagte Verstappen und sprach angesichts der vorliegenden Pläne von einer Verbesserung zur aktuellen Situation. Der 28-Jährige betonte zudem, dass er am liebsten für den Rest seines Lebens bei Red Bull bleiben würde. "Das habe ich immer gesagt. Aber diese Entscheidung muss nicht heute oder morgen fallen. Ob hier oder woanders - es geht um viel mehr als nur den Formel-1-Vertrag". Er sehe das alles ganz entspannt.

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