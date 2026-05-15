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Frankfurt
© Getty

Verspätungen & Ärger

Frankfurter Flughafen leidet unter Streiks bei Lufthansa

15.05.26, 09:14 | Aktualisiert: 15.05.26, 10:32
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Rückgang von elf Prozent im April: Das sind eine halbe Million Passagiere weniger.

Sechs Streiktage bei der Lufthansa haben den Frankfurter Flughafen im April rund eine halbe Million Passagiere gekostet. Der Betreiber Fraport registrierte für den Monat etwa 4,8 Millionen Passagiere und damit einen Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Flugbewegungen gingen um 11,6 Prozent auf 34.623 Starts und Landungen zurück, wie der MDax-Konzern am Freitag mitteilte.

Auch Piloten der Frachtgesellschaft streikten

Eine kleine Rolle spielten auch die Osterferien, die 2026 nicht komplett in den April fielen wie im Vorjahr. Auch das Fracht-Volumen litt unter den Arbeitsniederlegungen der Piloten und Flugbegleiter. Die Ladung sank um 0,6 Prozent auf 168.526 Tonnen. Es fehlten die Beilademöglichkeiten in den Lufthansa-Passagiermaschinen. Zudem hatten die Piloten auch die Frachtgesellschaft Lufthansa Cargo bestreikt. Weniger Flüge und Passagiere bedeuten für den Flughafen geringere Einnahmen.

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