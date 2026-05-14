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Landwirtschafts-Gigant in Insolvenz
© Facebook: August Bruns Landmaschinen GmbH

Jobs weg

Landwirtschafts-Gigant in Insolvenz

14.05.26, 19:59
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Nach der Insolvenz eines deutschen Landtechnik-Unternehmens gibt es nun eine Lösung: Der Landmaschinenhändler August Bruns wurde übernommen. Für viele Beschäftigte bedeutet das vorerst Aufatmen, allerdings verschwinden mehrere Standorte.

Anfang des Jahres war das Traditionsunternehmen aus Niedersachsen in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste Insolvenz anmelden. Rund 170 Arbeitsplätze standen plötzlich auf der Kippe. Nach monatelangen Verhandlungen mit mehreren Interessenten ist nun klar, wer den Zuschlag erhält: Ein Mitbewerber aus derselben Region übernimmt große Teile des Betriebs.

Drei Standorte fallen weg

Neuer Eigentümer wird der Landtechnikhändler Clemens Hoping aus Bakum. Im Zuge der Übernahme bleiben jedoch nicht alle Niederlassungen erhalten. Zwei Filialen wurden geschlossen, ein weiterer Standort an einen Maschinenhersteller verkauft.

Weitergeführt werden künftig vier Standorte, darunter jene in Cloppenburg, Bösel, Haren und Aurich-Sandhorst. Positiv für die Belegschaft: Die zuletzt noch rund 120 verbliebenen Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Landwirtschafts-Gigant in Insolvenz
© Facebook: August Bruns Landmaschinen GmbH

Firma wächst durch Übernahme massiv

Mit dem Deal baut Hoping seine Marktposition deutlich aus. Das Unternehmen wächst dadurch auf insgesamt rund 280 Beschäftigte an mehreren Standorten in Norddeutschland und vergrößert sein Geschäftsgebiet deutlich. Über den Kaufpreis wurde offiziell nichts bekanntgegeben. Laut Berichten soll aber ein Investor hinter der Übernahme stehen.

Angebot wird erweitert

Der neue Eigentümer kündigte an, den gewohnten Service an den übernommenen Standorten fortzuführen und weiter auszubauen. Neben Land- und Baumaschinen sollen künftig auch zusätzliche Bereiche wie Kommunaltechnik, Reinigungstechnik und E-Bikes stärker angeboten werden.

Die Übernahme gilt für das Familienunternehmen, das bereits seit dem 19. Jahrhundert besteht, als wichtiger Neustart nach der wirtschaftlich schwierigen Phase.

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