Ab September: WhatsApp-Aus für Millionen Handys

Auf Millionen Android-Handys funktioniert ab September WhatsApp nicht mehr. Meta beendet den Support für Geräte mit Android 5.

Millionen Nutzer müssen bis September 2026 handeln. WhatsApp stellt den Support für ältere Android-Versionen ein. Somit wird die App auf diesen Geräten unbrauchbar.

Betroffen sind alle Smartphones mit Android 5 oder einer älteren Version. Ab dem 8. September 2026 wird mindestens Android 6 benötigt, um WhatsApp zu nutzen.

Österreich und Deutschland wenig betroffen

Wie "WABetaInfo" berichtet, wurden betroffene Nutzer schon vorab innerhalb der App informiert.

In Österreich und Deutschland betrifft die Änderung nur wenige Nutzer, da die Gerätestandards moderner sind. Doch in Regionen wie Indien, Brasilien, Pakistan und Südostasien sind die älteren Modelle weiter verbreitet.

Schlechtere Sicherheitsstandards

Laut WhatsApp sei dieser Schritt technisch begründet. Wegen der älteren Betriebssysteme lassen sich moderne Sicherheitsstandards und neue Funktionen nicht mehr problemlos umsetzen.

Wer ein älteres Gerät nutzt, soll seine Chats schnellstmöglich über Google Drive oder lokal sichern. Doch wenn das Gerät kein System-Update auf Android 6 durchführen kann, muss das Smartphone ausgetauscht werden.

Die Änderung betrifft sowohl WhatsApp Messenger als auch WhatsApp Business. Beide funktionieren über denselben Code und haben die gleichen Systemanforderungen.