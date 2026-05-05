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Pilnacek-U-Ausschuss: Wer heute befragt wird
© APA

Parlament

Pilnacek-U-Ausschuss: Wer heute befragt wird

05.05.26, 05:56 | Aktualisiert: 06.05.26, 05:56
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Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek widmet sich ab Mittwoch der Befragung weiterer Ermittler. 

Als letzte Auskunftsperson wird am zweiten Tag dann auch die Witwe des verstorbenen Justiz-Sektionschefs erscheinen. Fraglich ist allerdings, wie ergiebig ihre Befragung wird, hat sie doch den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Den Auftakt macht ein mit der Causa vertrauter Oberstaatsanwalt.

Dem Oberstaatsanwalt folgt Mittwochnachmittag ein mit der Causa befasster Chefermittler als Auskunftsperson. Tags darauf ist die Befragung des damaligen Vorgesetzten des Ermittlungsleiters, des Chefs des niederösterreichischen Landeskriminalamts, Stefan Pfandler, angesetzt. List und ein weiterer zuständiger Chefinspektor - er ist für einen der nächsten Termine geladen - hatten nach dem Tod Pilnaceks mehrmals Kontakt, geht aus U-Ausschuss-Akten hervor.

List selbst hat zwar ihr Kommen zugesagt, allerdings versucht, Auflagen zu erreichen. Die Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Graz will nämlich den Ausschluss der Öffentlichkeit. Seit dem Tod ihres Mannes wehrt sie sich gegen Spekulationen. Sollte das anwaltliche Ansuchen nicht fruchten, will List Fragen zu ihrem Privatleben sowie die Berichterstattung darüber untersagen lassen.

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