WUT vor dem Landhaus: Bürger begehren Änderung des Gesundheitsplans2040+

Doppelter Aufruhr in der Landeshauptstadt! Hunderte Demonstranten ziehen gerade durch St. Pölten zum Landhaus – und drinnen fiel eine Riesen-Entscheidung fürs Weinviertel.

Elf Busse aus elf Regionen, Trillerpfeifen, Protestschilder – die überparteiliche Plattform "NÖ #Neuverhandlung Gesundheitsplan2040+" macht mächtig Druck! Die Aktivisten fordern die Aufschnürung des Gesundheitsplans, der 32 Notarztstandorte auf 21 reduziert – und das Klinikum Gmünd bis 2028 zur bettenlosen Gesundheitsklinik degradiert. Erwartet werden hier hunderte Teilnehmer, die Abschlusskundgebung geht vor dem Landhaus in Szene.

Gespräch zwischen Demo-Organisatoren und Landespolitik

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Die Demonstration startete gegen 11.00 Uhr im Bereich des St. Pöltner Bahnhofs. Die Teilnehmer machten sich in der Folge durch die Landeshauptstadt in Richtung Landhaus auf, wo ab 11.30 Uhr eine Abschlusskundgebung startet. Zahlreiche Personen brachten mit Forderungen versehene Schilder mit. Stattfinden soll am Donnerstag auch ein Gespräch zwischen den Organisatorinnen und Organisatoren der Demo mit Experten und Politikern. Eingeladen sind die Gesundheitssprecher aller fünf im Landtag vertretenen Parteien sowie die verantwortlichen Landesräte.

Gastpatienten-Streit mit Wien kocht hoch

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Im Landtag selbst brodelte es ebenfalls. Die ÖVP widmete ihre Aktuelle Stunde dem Dauer-Zoff mit Wien um Gastpatienten – Titel: „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!"

Neues Klinikum für das Weinviertel beschlossen!

Und dann die große News: Der Landtag beschloss das neue Landesklinikum Weinviertel-Süd in Stockerau! In den nächsten 10 bis 15 Jahren entsteht dort ein modernes Schwerpunktspital – es ersetzt die Häuser in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau. Der Standort "Alte Au" setzte sich gegen 13 Mitbewerber durch. Die Grünen scheiterten mit ihrem Vertagungsantrag.