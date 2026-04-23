Donaufestival startet ab 1. Mai mit 60 Acts durch

Mit rund 60 Programmpunkten bringt das Donaufestival ab 1. Mai wieder internationale Musik, Performance und Kunst nach Krems.

Von 1. bis 10. Mai wird Krems erneut zur Bühne für ein dichtes Kulturprogramm zwischen Konzert, Film und Diskurs - mit insgesamt 60 Acts. Unter der Leitung von Thomas Edlinger bespielt das Festival zentrale Orte wie den Klangraum Krems, die Messe und die Kunsthalle. Internationale Acts treffen dabei auf heimische Größen, ergänzt durch Ausstellungen, Installationen und Talks. Das Spektrum reicht von experimenteller Musik bis zu spannenden Performance-Formaten.

© NÖKU/Donaufestival

Der Startschuss fällt am 1. Mai mit einem vielseitigen Line-up - avantgardistische Klänge und großen Szenenamen inklusive. Höhepunkte sind Auftritte der Supergroup Exit Void rund um Soap&Skin sowie Acts wie Makaya McCraven oder Marie Davidson. Am Samstag folgen Konzerte und Club-Sounds mit Künstlern wie Peaches oder DJ Haram, ehe der Sonntag mit intimeren Performances im Klangraum ausklingt. Parallel dazu sorgen außergewöhnliche Kunstprojekte, etwa Körperperformances und Videoinstallationen, für Gesprächsstoff.

© NÖKU/Donaufestival

Ab 8. Mai dreht das Festival dann noch einmal auf: Zwischen Techno, Post-Rock und experimentellen Sounds liefern internationale Acts wie Blawan oder caroline frische Impulse. Der Samstag steht im Zeichen neuer Alben und innovativer Live-Shows, während das Finale am 10. Mai einen vielschichtigen Schlusspunkt setzt.