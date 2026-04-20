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Thomas Stipsits: Schwerer Schicksalsschlag! Er muss alles absagen
© ORF

Privatleben

Thomas Stipsits: Schwerer Schicksalsschlag! Er muss alles absagen

20.04.26, 13:22
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Der Kabarettist macht die Nachricht in den sozialen Netzwerken öffentlich.

Kabarettist und Autor  Thomas Stipsits  muss einen Schicksalsschlag verkraften. Das schreibt er auf Facebook.

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Termine verschoben

Aus diesem Grund kann er am 20. und 21.4. nicht wie geplant zusammen mit Victor Gernot im Globe auftreten. Die Veranstaltungen werden verschoben. Was genau passiert ist, erklärt Stipsits nicht. Seine Fans wünschen ihm allerdings viel Kraft für die kommende Zeit.

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