Thomas Stipsits: Schwerer Schicksalsschlag! Er muss alles absagen

Der Kabarettist macht die Nachricht in den sozialen Netzwerken öffentlich.
Kabarettist und Autor Thomas Stipsits muss einen Schicksalsschlag verkraften. Das schreibt er auf Facebook.
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Termine verschoben
Aus diesem Grund kann er am 20. und 21.4. nicht wie geplant zusammen mit Victor Gernot im Globe auftreten. Die Veranstaltungen werden verschoben. Was genau passiert ist, erklärt Stipsits nicht. Seine Fans wünschen ihm allerdings viel Kraft für die kommende Zeit.