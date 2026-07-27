Minichmayr (49): Liebes-Beichte mit Itay!

Sie zählt zu den absolute Größen der deutschsprachigen Film- und Theaterwelt, doch privat hält sich Birgit Minichmayr meist bedeckt – umso überraschender sind nun die tiefen, romantischen Einblicke, die die Schauspielerin in ihr Seelenleben gewährt.

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An dieses späte, unerschütterliche Glück hatte die gebürtige Oberösterreicherin beinahe selbst nicht mehr geglaubt. In der Vergangenheit war Birgit Minichmayr unter anderem mit Toten-Hosen-Frontmann Campino liiert und hielt ihr Privatleben nach der Trennung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch ihre Rolle als zweifache Mutter – 2018 erblickten ihre Zwillings-Mädchen das Licht der Welt – genießt sie meist fernab des großen Trubels.

Nun schlägt ihr Herz jedoch spürbar höher: In dem israelischen Regisseur und Schauspieler Itay Tiran hat die Ausnahmeschauspielerin die Liebe ihres Lebens gefunden. "Ich hatte schon immer dieses absolute Lieben in mir", offenbart Minichmayr. Sie beschreibt sich selbst als "unglaublich symbiotisch Liebende", die stark auf ihr Gegenüber fixiert sei: "Gott sei Dank habe ich jemanden gefunden, mit dem ich das leben kann. Ich brauche nichts anderes", sagt sie im Interview mit "Die Zeit".

Gemeinsam vor der Kamera in "Das Netz"

Dass die Chemie zwischen den beiden nicht nur abseits der Kameras stimmt, bewiesen Minichmayr und Tiran bereits in der hochgelobten internationalen Serie "Das Netz". Schließlich weiß die Schauspielerin ganz genau, wie wichtig die richtige Dynamik beim Drehen ist: "Als Schauspielerin kann ich nicht hergehen und sagen: Könnt ihr mir meinen Geliebten auswechseln?", merkt sie gewohnt gewitzt an. Meist passe die Grundsympathie beim Casting aber ohnehin, da das Publikum dem Paar das Verliebtsein ja auch abnehmen müsse. Bei Itay Tiran brauchte es dafür jedenfalls keine große Schauspielkunst – die Funken sprühten ganz von allein.

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Zweifel am Beruf & Wünsche für die Kinder

Trotz ihres großen Erfolgs auf den Bühnen und Bildschirmen bleibt die Schauspielerin erstaunlich bodenständig und reflektiert. Selbst nach Jahrzehnten im Rampenlicht schleichen sich manchmal leise Zweifel ein: "Manchmal fragt man sich: Bin ich überhaupt gut in dem, was ich tue? Aber das beschädigt meine Liebe zum Schauspiel nicht."

Genau diese unverwüstliche Leidenschaft wünscht sie sich für ihre beiden Töchter auf deren Lebensweg. "Für meine Kinder wünsche ich mir das auch. Denn so ein Berufsleben ist lang." Mit der perfekten Balance aus beruflicher Erfüllung und dem privaten Glück an der Seite von Itay Tiran ist Birgit Minichmayr dafür jedenfalls das allerbeste Vorbild!