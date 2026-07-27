50 Jahre alt
Kristina Sprenger lud zum runden Geburtstag
Kaum zu glauben, dass Kristina Sprenger schon 50 Jahre alt ist. Ein Grund jedenfalls für den Publikums-Liebling zur großen Geburtstags-Sause zu laden. Gefeiert wurde im Café Utopia im Wiener Theater Akzent.
Zum großen Fest haben sich neben ihrer Familie auch zahlreiche Freunde und Wegbegleiter angesagt. Darunter auch ihre "TV-Familie" aus SOKO-Kitzbühel, die geschlossen antrat. Julia Cencig, Jakob Seeböck und Ferry Öllinger gratulierten ebenso wie SOKO-Donau-Kollege Gregor Seeberg.
Ebenfalls mitgefeiert haben ZiB-Lady Nadja Bernhard, Werzers-Chef Hans-Werner Frömmel, Schauspielerin Inge Maux sowie Film-Produzent Nils Klingohr und viele weitere VIPs.
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