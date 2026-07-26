Barbara Meier feiert 40er: Wo steckt ihr Ehemann?

Beim 40. Geburtstag von Barbara Meier fehlte von ihrem Gatten Klemens Hallmann jede Spur. Feierte sie etwa gar ohne ihn?

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Zum Runden in ihrer Heimatstadt Amberg ließ es Topmodel Barbara Meier ordentlich krachen, doch wer beim Anblick der Social-Media-Bilder nach romantischen Paarfotos suchte, wurde bitter enttäuscht. Auf keinem einzigen der veröffentlichten Schnappschüsse posiert die Jubilarin an der Seite ihres Ehemanns, des österreichischen Unternehmers Klemens Hallmann (50).

Wo ist ihr Mann?, fragten sich viele Fans prompt. Während der als "Mini-Benko" bekannte Immobilien-Entwickler in besseren Zeiten liebend gerne auf dem Wiener Opernball oder beim Münchner Oktoberfest an der Seite des Models strahlte, hat man ihn nun seit langer Zeit nicht mehr gesehen.

Versteckspiel nach der Millionen-Insolvenz

Dass sich der Unternehmer so komplett aus dem Mittelpunkt zurückzieht und die Kameras meidet, kommt nicht von ungefähr. Nach dem tiefen Fall seiner Bauträgergesellschaft Süba AG musste der einst auf 1,5 Milliarden Euro geschätzte Österreicher im August 2025 Privatinsolvenz anmelden. Millionen-Forderungen von Gläubigern überschatten seither das Luxusleben des Paares.

Auf das heikle Thema und die schwere Krise angesprochen, wieicht Barbara Meier mit diplomatischen Worten aus: In einer Ehe müsse man eben durch gute und durch schwierige Zeiten gehen, man müsse schlicht zusammenhalten. Dass man sich nach den einstigen Pomp-Galas auf Ibiza nun eher bedeckt hält und Hallmann das Blitzlichtgewitter scheut, spricht allerdings Bände.

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Leere Teller & Bescheidenheit zum Runden

Passend zum fehlenden Ehemann auf den Postings, gab es auf der Fete auch kulinarisch Schmalkost. Schon in der Einladung kündigte die Jubilarin an, dass es zwar reichlich Getränke und Musik gebe, ein Essen jedoch nicht vorgesehen sei. Jeder solle bitte gut gestärkt anreisen!

Die Mager-Party erklärt Meier mit der komplizierten Speisenauswahl der Gäste, doch der Sparkurs ist unübersehbar. Auch bei ihren Geschenkwünschen gibt sich das Model extrem bescheiden: Materielle Wünsche habe sie absolut keine, Gesundheit sei das Wichtigste. Das größte Geschenk wäre fürs Erste wohl ohnehin ein Ende des Insolvenz-Dramas.