Larissa Marolt: Geheimer Dreh für Krimi-Serie

Bei einem Promi-Event zeigte sich die fesche Kärntnerin in strahlender Partylaune, während sie im Hintergrund bereits an spannenden neuen TV-Rollen feilt. Im Herbst geht es weiter.

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Die Gerüchteküche in der Film- und Fernsehwelt brodelt – und im Zentrum steht eine der charmantesten Export-Schlager Kärntens: Schauspielerin Larissa Marolt. Die sympathische Blondine hat derzeit alle Hände voll zu tun, hält sich bezüglich ihrer aktuellen Arbeit aber noch überraschend bedeckt. Bekannt ist bisher nur so viel: Sie steckt mitten in mehreren geheimen Schauspiel-Projekten.

Besonders spannend für Krimi-Fans: Darunter befinden sich gleich zwei Drehs für beliebte Hauptabend-Serien! Die ersten Klappen sind offenbar schon gefallen, doch die Sommerpause ist kurz. Bereits im September sollen die Dreharbeiten für die Produktion in die nächste Runde gehen.

Gut gelaunt bei Kurz-Party

Wie gut ihr der vollgepackte Terminkalender steht, bewies die fesche Kärntnerin kürzlich auf dem Parkett der Prominenz. Beim sommerlichen Kulinarik-Event Schinkenfleckerl & Gin Tonic von Ex-Kanzler Sebastian Kurz zeigte sich Larissa Marolt in absoluter Topform und strahlte gut gelaunt in die Kameras.

Auf ihre kommenden TV-Rollen angesprochen, übte sich die Schauspielerin allerdings in diplomatischer Zurückhaltung. Mit einem verschmitzten Lächeln ließ sie sich nur entlocken: "Ich darf noch nichts Genaueres verraten."

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Diese Geheimniskrämerei heizt die Spekulationen natürlich erst recht an. Steht für die Kärntnerin etwa der ganz große Coup bevor? Wir sind jedenfalls extrem gespannt, wo wir sie demnächst zu sehen bekommen.