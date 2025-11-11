Alles zu oe24VIP
Einkaufen Shopping Weihnachten
© Fellner

Knaller um Aktionen

Start für Rabatt-Schlacht vor Weihnachten

11.11.25, 15:40
Bis zu 60 Prozent auf Technik, Mode & Co gibt es jetzt schon im "Black Month", dem Spar-Monat November. Viele Unternehmen wie Hofer, Mediamarkt oder XXXLutz bieten Mega-Aktionen.

Im November startet mit dem „Singles‘ Day“ (11.11.) die heißeste Schnäppchenjagd des Jahres. Was ursprünglich als Aktion für Alleinstehende in China begann, hat sich längst zu einem globalen Shopping-Event entwickelt, das es in puncto Umsatz sogar mit dem Black Friday aufnehmen kann. Auch in Österreich nutzen immer mehr Händler den Tag als Startschuss für einen ganzen Monat voller Rabattaktionen. 

Monat voller Aktionen

Bei MediaMarkt läuft bereits der „Black November“ mit deutlichen Preisnachlässen. So gibt es etwa die beliebte PlayStation 5 um nur 399 Euro statt 449 Euro. SONY PlayStation®5-Konsole 825 GB (generalüberholt und zertifiziert).

Möbel und mehr: Rabatte bis 60 Prozent

Auch bei der Einrichtung wird gespart: Der Möbelriese XXXLutz wirbt mit Black-Week-Deals, so gibt es ein großes Leder-Sofa etwa um rund 1.000 Euro billiger. Der Diskonter Hofer hat traditionell den gesamten November zum „Black Month“ mit wechselnden Aktionen erklärt. 

Nicht nur bei Technik, auch im Beauty-Bereich lohnt sich die Suche. Bei Douglas erhalten Kunden 20 Prozent auf zahlreiche Aktionsartikel, online wie im Geschäft. Bei Mode gibt Higgins große Rabatte.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Weiter geht’s mit Black Friday und Cyber Monday

Nach dem Singles‘ Day (11.11.) geht es den ganzen Monat über mit Aktionen weiter. Ganz viele Groß-Angebote gibt es dann wieder zum Black Friday: Am 28. November und am Cyber Monday (1. Dezember) geht die Rabattschlacht nahtlos weiter. Der gesamte November bleibt damit eine einzige große Schnäppchenjagd – Augen auf und Deal nicht verpassen!

