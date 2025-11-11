Alles zu oe24VIP
iphone-17-air

Kunden auf Distanz

Apples superdünnes iPhone Air wird zum Flop

11.11.25, 13:12
Das erst kürzlich vorgestellte iPhone Air entpuppt sich als Ladenhüter. Jetzt zieht Apple offenbar die Notbremse. Die Rede ist von einem Produktionsstopp bei Apple-Zulieferern.

Bereits im Oktober 2025 kursierten Gerüchte, dass Apple die Fertigung drosselt. In Zulieferkreisen war von „abgeschalteten Produktionslinien“ und „reduzierten Schichten“ die Rede.

Wie das Branchenmagazin „The Information“ berichtet, hat Apple intern mitgeteilt, dass das geplante iPhone Air 2 aus dem Entwicklungszeitplan gestrichen wurde. Ein Marktstart im Herbst 2026 sei daher kaum noch realistisch.

iPhone Air blieb im Regal liegen

Schon kurz nach dem Vorverkaufsstart zeichnete sich ab: Das Interesse am iPhone Air blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Während andere Modelle vergriffen waren, entwickelte sich das iPhone Air in allen Varianten zum Ladenhüter.

Der Test von BILD zeigte damals: "Zwar sieht das iPhone Air super aus, aber Abstriche bei der Akkulaufzeit und der Kamera bei einem Verkaufspreis ab 1200 Euro hinterließen einen bitteren Nachgeschmack." Das sahen am Ende wohl auch die Fans so.

