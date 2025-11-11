ORF-Boss Weißmann führt CEO-Ranking an

ORF-Generaldirektor führt APA-Comm-Jahresranking vor Pröll und Matthä an.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ist erneut der medial präsenteste Firmenchef Österreichs. Im aktuellen CEO-Ranking von APA-Comm belegt er mit 603 Punkten Platz eins. Auf den Rängen zwei und drei folgen Josef Pröll, Chef der Leipnik-Lundenburger Invest (LLI), mit 295 Punkten und ÖBB-Chef Andreas Matthä mit 246 Punkten.

Weißmann profitierte im Erhebungszeitraum Oktober 2024 bis September 2025 vor allem von der intensiven Berichterstattung rund um Österreichs Sieg beim Eurovision Song Contest, die Ausschreibung des Austragungsorts 2026 und die Wahl Wiens als Standort. Nach 2022 führt der ORF-Generaldirektor damit zum zweiten Mal das APA-Comm-Ranking an, das die mediale Präsenz und Intensität der Berichterstattung zu 160 heimischen Top-CEOs analysiert.

ÖBB-Chef Matthä als Dauerbrenner

Einen großen Sprung nach vorne machte Josef Pröll, der im Vorjahr noch Platz 38 belegte. Der frühere Finanzminister rückte durch seine Bestellung zum Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) und den Rücktritt als Landesjägermeister verstärkt in den medialen Fokus. ÖBB-Chef Matthä bleibt ein Dauerbrenner in der Berichterstattung - er rangiert bereits zum siebenten Mal in Folge unter den Top-10.

Deutlich an medialer Sichtbarkeit verloren haben dagegen Führungskräfte aus der Energiebranche. Während im Vorjahr noch fünf Energie-CEOs unter den Top-15 waren, finden sich heuer nur noch OMV-Chef Alfred Stern (Platz 6) und Verbund-Chef Michael Strugl (Platz 7) in dieser Gruppe. Zulegen konnte hingegen der Handel: REWE-Manager Marcel Haraszti schaffte es mit Platz 9 erstmals in die Top-10.

AUA-Chefin Mann als bestgereihte Frau

Bei den weiblichen Führungskräften zeigt sich ein rückläufiger Trend. Als bestgereihte Frau liegt Austrian-Airlines-Chefin Annette Mann auf Platz 22, gefolgt von Infineon-CEO Sabine Herlitschka (25) und Elisabeth Bräutigam von der NÖ Landesgesundheitsagentur (28). Das ist laut APA-Comm der niedrigste Wert seit 2018.

Im internationalen Vergleich dominiert einmal mehr Tesla- und X-Chef Elon Musk mit 3.721 Punkten deutlich vor Amazon-Gründer Jeff Bezos (645) und Meta-Chef Mark Zuckerberg (343). Musk erreichte allein eine höhere mediale Sichtbarkeit als die 60 präsentesten heimischen CEOs zusammen.

Für das CEO-Ranking wertete APA-Comm 1,61 Millionen Beiträge aus heimischen Print-, Online- und TV-Medien aus. Bewertet wurden sowohl die Häufigkeit der Erwähnungen als auch die Intensität der Berichterstattung. Das aktuelle Ranking der Top-15 ist unter ots.at/ceoranking abrufbar.