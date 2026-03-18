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Insolvenz
© getty/Symbolbild

70 Gläubiger

Nächste Millionenpleite schockt Niederösterreich

18.03.26, 12:42
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Passiva liegen bei rund 8,8 Mio. Euro - 70 Gläubiger betroffen 

Über das Vermögen des Industrieanlagenbau-Unternehmens Edtmayer Systemtechnik GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Mödling ist am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt auf Eigenantrag ein Konkursverfahren eröffnet worden. Die Passiva liegen bei rund 8,8 Mio. Euro, 70 Gläubiger sind betroffen, teilten Creditreform und AKV in Aussendungen mit. Die Anzahl der betroffenen Beschäftigten sei noch nicht bekannt.

Gegründet wurde das Unternehmen, das auch über eine Betriebsstätte in Wien-Liesing verfügt, im Jahr 2012. Zu den Insolvenzursachen gab es vorerst keine Informationen. Zur Masseverwalterin wurde Rechtsanwältin Denise Rohringer bestellt. Forderungen können bis 7. Mai angemeldet werden, die erste Gläubigerversammlung ist für 21. Mai angesetzt.

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