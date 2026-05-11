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Kehrtwende

Ryanair-Flieger musste nach Wien umkehren

Von
11.05.26, 08:40
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Schreckmoment für Fluggäste am Muttertag: Ein Ryanair-Flug von Wien nach Porto musste am Sonntag aufgrund technischer Probleme kurz nach dem Start außerplanmäßig umkehren. 

Die Maschine der Lauda Europe startete am Sonntag um 06:59 Uhr in Wien-Schwechat.

Nachdem das Flugzeug mit der Kennung 9H-LOM zunächst seine Reiseflughöhe erreicht hatte, entschieden sich die Piloten über Bayern gegen 07:34 Uhr zur Umkehr. Rund eine Stunde und 17 Minuten nach dem ursprünglichen Abheben setzte der Jet wieder sicher in Wien auf.

Einsatz der Flughafenfeuerwehr

Wie das Portal austrianwings.info berichtete, wurde das Flugzeug unmittelbar nach dem Aufsetzen von der Flughafenfeuerwehr empfangen. Dies ist bei einer unplanmäßigen Rückkehr aufgrund technischer Defekte ein übliches Sicherheitsmanöver am Flughafen Wien. Offizielle Statements seitens der Airline zum exakten Grund für den Abbruch der Reise liegen aktuell noch nicht vor.

Berichte der Passagiere

Obwohl eine detaillierte Bestätigung der Fluglinie fehlt, sprachen Passagiere an Bord laut Medienberichten von technischen Problemen, die zum vorzeitigen Flugende führten. Die Maschine, die umgangssprachlich oft noch als LaudaMotion bezeichnet wird, konnte ihren Weg Richtung Portugal nicht fortsetzen. Die genaue Art des Defekts blieb zunächst im Dunkeln, verletzt wurde bei dem Vorfall nach aktuellem Stand niemand.

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