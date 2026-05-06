Mit diesen Haarfarben-Trends für den Sommer 2026 wirken Sie sofort 10 Jahre jünger

Es wird Zeit, nicht nur die Sommerkleider aus dem Schrank zu holen, sondern auch unserem Haar ein frisches Update zu verpassen. Die Stars machen es vor: Mit den neuen Trend-Haarfarben der Saison starten wir nicht nur topgestylt in den Sommer, sondern schummeln uns auch um ein Jahrzehnt jünger.

Der Sommer klopft an die Tür und mit ihm die Lust auf frischen Wind im Haar. Vorbei ist die Zeit der dunklen, kühlen Nuancen, ab jetzt setzen wir auf warme, sonnengeküsste Highlights. Der ideale Moment also für ein farbliches Upgrade, um strahlend in die heiße Saison zu starten. Wir verraten Ihnen, welche 6 Haarfarben jetzt die absoluten Must-haves auf den Köpfen der Promis sind und wie sie als optischer Jungbrunnen wirken.

Cashmere Blonde

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Auf der Met Gala 2026 sorgte Kim Kardashian für DEN Wow-Moment: Sie tauschte ihre dunkle Signature-Mähne gegen eine blonde Haarpracht. Doch vergessen Sie hartes Platin! "Cashmere Blonde" bewegt sich hin zu einem kühlen, cremigen Blond, das durch subtile, rauchige Untertöne besticht. Feine Highlights und ein glossiges Finish sorgen für den edlen "Cashmere"-Effekt. Die weichen, hellen Strähnen wirken wie ein optischer Weichzeichner für das Gesicht und zaubern harte Gesichtszüge sofort weg.

Bessette Blonde (CBK Blonde)

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Schauspielerin Sarah Pidgeon liebt ihn bereits: Dieser cremige Goldblondton gehört zu den unbestrittenen Favoriten des Jahres. Inspiriert von der Stilikone Carolyn Bessette-Kennedy, geht es hier nicht einfach nur ums Färben, sondern um die Tiefe. Präzise gesetzte, ausdrucksstarke Highlights kreieren ein weiches, warmes und vielschichtiges Finish. Das CBK Blonde reflektiert das Licht durch seinen strahlenden Schimmer perfekt, das lässt den Teint sofort frischer, praller und jugendlicher wirken.

Ätherisches Blond

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Seit Bella Hadid diesen Blondton präsentierte, steht dieser Look ganz oben auf unserer Wunschliste und 2026 erreicht er als "Ethereal Blonde" (ätherisches Blond) seinen Höhepunkt. Die Farbe ist cremig, stark lichtreflektierend und punktet mit einer nahtlosen Dimension. Zarte Lowlights statt harter Kontraste verleihen dem Haar luftige Leuchtkraft und Bewegung. Ein subtiler Halo-Effekt umschmeichelt das Gesicht und bildet einen zarten, verjüngenden Rahmen, der uns von innen heraus strahlen lässt.

Buttercremeblond

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In dieser Saison dreht sich alles um dieses leuchtende Finish, das cremige Vanille- und zarte Goldtöne vereint, ohne störenden Gelbstich. Kein Wunder, dass Stars wie Dakota Johnson, Victoria Beckham und Prinzessin Kate diesem Trend verfallen sind. Während Dakota ihrem Braunton damit einen subtilen, sonnengeküssten Touch verleiht, interpretiert Victoria Beckham den Trend elegant und golden.

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Buttercremeblond bietet die ideale Balance aus Gold- und Aschnuancen. Es passt zu fast jedem Hautton und erzeugt einen natürlichen, weichen Effekt, der kleine Fältchen optisch einfach wegschummelt.

Golden-Hour Brunette

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Auch Brünette dürfen sich auf ein Upgrade freuen. Das "Golden Hour Brunette" fängt die Magie der letzten Sonnenstrahlen des Tages ein. Stellen Sie sich einen tiefen Ansatz vor, der mit warmen Karamell- und fließenden Honignuancen verschmilzt. Das Haar fängt das Licht bei jeder Bewegung ein, wirkt unglaublich edel und teuer, ohne aufdringlich zu sein. Die warmen, satten Reflexe lassen blasse Haut sofort strahlen und wirken wie ein natürlicher, verjüngender Glow-Filter aus dem Urlaub.

Cherry Chocolate

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Bereit für ein echtes Statement-Umstyling pünktlich zum Sommerstart? Dann ist "Cherry Chocolate Brunette" DIE angesagteste Trendhaarfarbe für Sie! Perfekt für alle Brünetten, die ihrem Haar einen raffinierten Twist verleihen wollen. Die Basis bildet ein sattes, dunkles Schokoladenbraun, das mit feinen, roten Untertönen veredelt wird. Je nach Lichteinfall entfaltet die Farbe ihre Magie. Mal wirkt sie schwarzbraun, mal überrascht sie mit einem warmen, rötlichen Schimmer. Diese Lebendigkeit im Haar sorgt für einen super frischen Look.