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Viel heller! Victoria Beckham überrascht mit ganz neuer Haarfarbe
© Getty Images

Haartrend 2026

Viel heller! Victoria Beckham überrascht mit ganz neuer Haarfarbe

23.04.26, 10:38
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Neues Jahr, neuer Look: Victoria Beckham überrascht mit hellerer Haarfarbe und bringt damit einen alten Sommertrend zurück. 

Zu ihrem 52. Geburtstag hat sich die Designerin ein kleines Haar-Update gegönnt. Ihre Haare sind um einiges heller und eines ist jetzt schon klar: Das wird einer der nächsten großen Haar-Trends des Jahres.

 

Von Posh zu „Sun-Kissed“

Nach Jahren mit ihrem Signature-Look - lange, dunkle Wellen, sleek und immer on point - setzt Beckham jetzt auf eine hellere Balayage. Damit bringt das ehemalige Spice Girl DEN großen Haar-Trend aus den 2010er Jahren wieder zurück und erinnert an sunkissed Saint Tropez Haut und Haare. 

Balayage ist zurück dank Victoria Beckham

Viel heller! Victoria Beckham überrascht mit ganz neuer Haarfarbe
© Getty Images

Die Technik ist nicht neu, aber genau das macht sie gerade wieder spannend. Ein kleiner Throwback zu den guten alten Zeiten, die eigentlich noch gar nicht so lang her sind. Was bedeutet Balayage eigentlich genau? 

  • dunkler Ansatz

  • weich verlaufende Übergänge

  • hellere Spitzen 

Und der Effekt: natürlich, weich und super schmeichelhaft. Im Gegensatz zu klassischen Strähnchen wirkt alles weniger „gemacht“ und mehr wie:
„Ich bin einfach so aufgewacht.“ 

Ein bisschen heller, ein bisschen weicher und plötzlich wirkt der ganze Look frischer, sommerlicher und irgendwie… entspannter.

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