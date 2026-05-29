Selbstbräuner für Anfänger: NUR so gelingt die Sommerbräune ohne Flecken

Sommerbräune ganz ohne Sonne? Mit den richtigen Tricks gelingt Selbstbräuner auch Anfänger:innen. Diese Fehler sollten Sie vermeiden, damit das Ergebnis natürlich statt orange aussieht.

Der Sommer steht vor der Tür und damit auch die ewige Frage: Sonnenbaden oder Selbstbräuner? Wer seiner Haut die UV-Strahlung ersparen möchte, greift immer häufiger zu Selbstbräunern. Die Produkte sind mittlerweile deutlich besser als ihr Ruf - vorausgesetzt, man weiß, wie man sie richtig anwendet. Denn zwischen „natürlich sonnengeküsst“ und „warum sind meine Hände orange?“ liegen oft nur ein paar kleine Fehler.

Mit diesen Tipps gelingt die künstliche Sommerbräune auch Anfänger:innen.

Die Vorbereitung ist die halbe Miete

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Bevor überhaupt an Selbstbräuner gedacht wird, sollte die Haut vorbereitet werden.

1. Haut peelen

Entfernen Sie abgestorbene Hautschüppchen mit einem sanften Körperpeeling. Das sorgt dafür, dass sich die Farbe später gleichmäßiger verteilt. Wichtig: Das Peeling sollte idealerweise 24 Stunden vor dem Auftragen erfolgen, damit sich die Haut beruhigen kann und nicht gereizt ist.

2. Rasieren oder Waxing

Auch Rasieren oder Waxing erledigen Sie am besten einen Tag vorher. Der Grund: Frisch rasierte Haut hat oft noch leicht geöffnete Poren. Wird direkt danach Selbstbräuner aufgetragen, kann sich die Farbe dort absetzen und kleine dunkle Punkte hinterlassen.

Das richtige Produkt für den Einstieg

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Wer zum ersten Mal Selbstbräuner verwendet, sollte nicht direkt zu den stärksten Produkten greifen.

Für den Körper: Tanning-Mousse

Ein Tanning-Mousse eignet sich besonders gut für Anfänger:innen. Viele Produkte enthalten eine sogenannte Guide Colour, also eine leichte Sofortfarbe. Dadurch sehen Sie direkt, welche Stellen bereits eingecremt wurden und wo noch Produkt fehlt. Das macht das Auftragen deutlich einfacher.

Für das Gesicht: Selbstbräuner-Drops

Im Gesicht sind spezielle Selbstbräunungstropfen oft die sicherste Wahl. Diese werden einfach in die gewohnte Tages- oder Nachtcreme gemischt. Mit zwei bis vier Tropfen lässt sich die Intensität langsam steigern, wodurch das Ergebnis natürlicher wirkt.

So tragen Sie Selbstbräuner richtig auf

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1. Handschuh verwenden

Der wichtigste Tipp überhaupt: Verwenden Sie einen speziellen Bräunungshandschuh. Er schützt die Handflächen vor Verfärbungen und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Denn nichts verrät einen misslungenen Selbstbräuner-Look schneller als orange Hände.

2. In kreisenden Bewegungen arbeiten

Tragen Sie das Produkt mit sanften, kreisenden Bewegungen auf. Dadurch vermeiden Sie harte Linien und sichtbare Übergänge.

3. Von unten nach oben

Beginnen Sie an den Beinen und arbeiten Sie sich langsam nach oben. So verhindern Sie, dass beim späteren Bücken versehentlich Streifen auf Bauch oder Dekolleté entstehen.

4. Weniger ist mehr

Gerade Anfänger:innen machen oft denselben Fehler: zu viel Produkt. Eine dünne Schicht sorgt fast immer für das schönere Ergebnis. Zu viel Selbstbräuner kann schnell unnatürlich wirken und einen Orangestich verursachen.

5. Hände und Füße sparsam behandeln

An Händen, Füßen, Knöcheln und Ellenbogen setzt sich Farbe besonders schnell fest. Deshalb diese Bereiche nur sehr sparsam behandeln oder die Produktreste aus dem Handschuh verwenden.

6. Die Einwirkzeit nicht unterschätzen

Je nach Produkt sollte der Selbstbräuner zwischen vier und acht Stunden einwirken. Während dieser Zeit gilt:

nicht duschen

keinen Sport machen

starkes Schwitzen vermeiden

möglichst keinen Wasserkontakt

So kann sich die Farbe gleichmäßig entwickeln.

Damit die Bräune länger hält

Eine künstliche Bräune hält in der Regel drei bis fünf Tage. Wer länger etwas davon haben möchte, sollte die Haut regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgen. Cremen Sie Ihren Körper morgens und abends mit einer Bodylotion ein. Dadurch verblasst die Bräune gleichmäßiger und unschöne Flecken oder trockene Schüppchen werden vermieden.