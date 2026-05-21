Skisprung-Legende sitzt nach Alko-Crash im Rollstuhl

Der Slowene war mit dem Rad schwer verunglückt.

Der frühere slowenische Skisprung-Star Robert Kranjec befindet sich - wie berichtet - nach seinem schweren Fahrradunfall auf dem Weg der Besserung, steht jedoch vor einer langen und schwierigen Rehabilitation. Der 44-Jährige war Mitte April unter starkem Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad verunglückt und hatte dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut slowenischen Medien zog sich der ehemalige Skiflug-Weltmeister von 2012 unter anderem schwere Schäden an der Wirbelsäule zu.

Inzwischen gibt es erste positive Signale zu seinem Gesundheitszustand. Kranjecs Ehefrau veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das den Ex-Athleten gemeinsam mit seiner Adoptivtochter zeigt. Beide lächeln in die Kamera, dazu postete sie Symbole, die Hoffnung auf Fortschritte im Heilungsprozess machen sollen. Dennoch ist Kranjec derzeit offenbar weiterhin auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch bei einem Treffen mit dem slowenischen Radprofi Luka Mezgec wurde er im Rollstuhl fotografiert.

2,5 Promille

Berichten zufolge kann Kranjec seinen Unterkörper inzwischen wieder spüren, seine Füße jedoch noch nicht bewegen. Bereits kurz nach dem Unfall musste der ehemalige Weltklasse-Skispringer operiert werden. Sein Zustand galt zunächst als kritisch, stabilisierte sich später jedoch.

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Auch Domen Prevc äußerte sich zuletzt zur Situation seines Landsmanns und sprach von einer langen Reha-Phase, in der Kranjec viel Unterstützung benötigen werde. Der slowenische Skiverband hatte bereits angekündigt, dass der Heilungsprozess langwierig und fordernd werden dürfte.

Nach Angaben der Polizei soll Kranjec beim Unfall stark alkoholisiert gewesen sein. Ein Alkoholtest habe demnach rund 2,5 Promille ergeben. Trotz der schweren Folgen gibt es nun zumindest vorsichtige Hoffnung auf weitere gesundheitliche Fortschritte.

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Skiflug-Weltmeister

Robert Kranjec holte in seiner Karriere 7 Weltcup-Siege und gewann bei WM und Olympia jeweils einmal Bronze. Bei der Skiflug-WM 2012 in Vikersund krönte er sich zum Weltmeister.