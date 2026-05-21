"Schock-Transfer": FC Bayern angelt nach England-Star

Der Verteidiger könnte ablösefrei im Sommer nach München wechseln.

Nach einer höchst fulminanten Saison will sich der FC Bayern im Sommer weiter verstärken. Absoluter Wunschkandidat ist dabei – wie berichtet - Anthony Gordon von Newcastle United, aber auch in der Defensive könnte ein Engländer kommen.

Wie die Daily Mail berichtet, beschäftigt sich der deutsche Meister mit einer Verpflichtung von John Stones. Der Verteidiger von Manchester City ist besonders attraktiv für die Münchner, weil er ablösefrei zu haben wäre. Das englische Blatt bezeichnet das Szenario als "Schock-Transfer".

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Kompany kennt ihn bestens

Demnach sollen die Berater des 31-Jährigen den Spieler bereits beim deutschen Rekordmeister angeboten haben. Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt das Interesse der Bayern. Neben München beobachten zwar auch andere europäische Topklubs wie Juventus Turin die Situation, dennoch gelten die Bayern offenbar als aussichtsreicher Kandidat.

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Eine wichtige Rolle könnte dabei Vincent Kompany spielen. Der Bayern-Coach kennt Stones noch aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City und schätzt dessen Qualitäten sowie seine taktische Flexibilität. Stones kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden – genau dort sehen die Bayern weiterhin Handlungsbedarf.

Zudem bringt der Engländer reichlich Erfahrung mit, unter anderem aus der Champions League. Intern denken die Münchner offenbar auch über mögliche Abgänge in der Defensive nach, etwa bei Kim Min-jae oder Hiroki Ito. Sollte sich dort etwas verändern, könnte Stones schnell zu einer konkreten Transferoption werden.