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Aaron Rodgers
© Getty

NFL-Hammer

Aaron Rodgers beendet nach dieser Saison seine Karriere

20.05.26, 22:22
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Abschieds-Schock für alle Football-Fans! US-Superstar Aaron Rodgers hat offiziell angekündigt, seine legendäre NFL-Karriere nach der kommenden Spielzeit endgültig zu beenden.

Der mittlerweile 42-jährige Quarterback-Dauerbrenner wird bei den Pittsburgh Steelers in seine insgesamt 22. Saison gehen, bevor der Vorhang endgültig fällt. Da die NFL-Saison aktuell noch lange nicht begonnen hat und die genauen Spieltermine in der Zukunft liegen, entfallen für diese heutige Pressekonferenz die aktuellen Live-TV-Termine oder exakten Kick-off-Zeiten. Am Mittwoch gab Rodgers im Rahmen der Organized Team Activities (OTAs) im Trainingszentrum der Steelers seinen Entschluss bekannt, nachdem er erst vor wenigen Tagen einen mit bis zu 25 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag im US-Bundesstaat Pennsylvania unterzeichnet hatte.

Der emotionale Grund für das finale Jahr

Für die Entscheidung des vierfachen MVP-Gewinners, doch noch ein Jahr an die historische Karriere dranzuhängen, gab es einen ganz speziellen Grund. Ausschlaggebend war nämlich die spektakuläre Verpflichtung des neuen Steelers-Cheftrainers Mike McCarthy, der im heurigen Frühjahr die Nachfolge der zurückgetretenen Trainer-Legende Mike Tomlin antrat. Rodgers verriet vor den Medienvertretern in Pittsburgh, dass er eigentlich schon fest mit der Pensionierung geliebäugelt hatte, ehe der neue Head Coach unterschrieb.

Erfolgs-Reunion weckt alte Super-Bowl-Träume

Mit McCarthy verbindet den Superstar eine ganz besondere, extrem erfolgreiche Vergangenheit. Die beiden US-Amerikaner arbeiteten bereits über 13 Jahre lang überaus harmonisch bei den Green Bay Packers zusammen und holten dort im Jahr 2011 gemeinsam die begehrte Vince Lombardi Trophy im Super Bowl XLV. Rodgers, der in der vergangenen Spielzeit mit den Steelers zwar die AFC North holte, aber in der ersten Playoff-Runde mit 6:30 an den Houston Texans scheiterte, will den Abschluss seiner Karriere nun bewusst selbst bestimmen. Der Altmeister brennt darauf, unter seinem vertrauten Mentor noch einmal ein echtes Feuerwerk abzufackeln.

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