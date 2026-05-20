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© getty

Finale in Istanbul

Villa zerschießt Lienharts Europa-League-Traum

20.05.26, 21:50 | Aktualisiert: 20.05.26, 23:11
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Mit einen Doppelschlag kurz vor Seitenwechsel machte Aston Villa das Europa-League-Finale gegen Freiburg zur klaren Angelegenheit. Mit dem bitteren 0:3 in Istanbul platzte auch für ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart ein Traum.

Lienhart sah den 15 Kilo schweren Europa-League-Pokal am Mittwochabend nur von der Ferne. Das Duell zwischen dem Premier-League-Vierten aus Birmingham mit seinem 548-Millionen-Euro-Kader und dem deutschen Überraschungs-Team (191 Mio.) wurde letztlich zur klaren Angelegenheit.

Aston Villa brennt gleich nach Anpfiff im Istanbuler Besiktas-Park ein Feuerwerk ab. Freiburg kämpft sich zurück, hält bis zur 35. Minute mit. Dann kommt die Villa-Offensivlawine ins Rollen - und wälzt Freiburg nieder.

Doppelschlag macht Freiburg platt

41. Minute: Eckball von links, Tielemans jagt den Ball volley ins linke untere Eck - 1:0.

Freiburg erfängt sich nur kurz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte spielt Villa die Breisgauer schwindlig - Buendia spielt sich an der Strafraumgrenze frei und schlenzt den Ball zum 2:0-Pausenstand ins Tor (45.+3).

13 Minuten nach Seitenwechsel macht Villa den Deckel drauf. Rogers kommt am ersten Pfosten an den Ball, Lienhart kommt nicht in den Zweikampf, und es steht 3:0 (58.). Kurz später geht Lienhart raus - damit ist die Klubsaison für den ÖFB-Verteidiger vorbei, jetzt läuft der Countdown für die WM. 

Während die Freiburger ihre Final-Abfuhr verdauen müssen, feiern die Villa-Fans ihren Super-Trainer.

Unai Emery baute seinen Europa-League-Rekord weiter aus: Nach drei Siegen mit Sevilla und einem mit Villarreal darf er den 15 Kilogramm schweren Goldpokal jetzt auch mit Aston Villa in die Höhe stemmen. Von 109 Europa-League-Partien in der Coaching-Zone hat der 54-jährige Spanier nur 15 verloren.

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