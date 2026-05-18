Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Heute lässt es sich ganz locker flirten. Bloß nicht zu leichtsinnig!

Heute lässt es sich ganz locker flirten. Bloß nicht zu leichtsinnig! Beruf: Viele Ideen, viele Anregungen. Die Kommunikation lebt heute auf.

Viele Ideen, viele Anregungen. Die Kommunikation lebt heute auf. Fitness: Frische Luft und Bewegung sind auch für gute Stimmung wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie sich etwas lockerer geben, wirken Sie viel sympathischer.

Wenn Sie sich etwas lockerer geben, wirken Sie viel sympathischer. Beruf: Seien Sie gesprächiger und auch aufgeschlossen für andere Meinungen!

Seien Sie gesprächiger und auch aufgeschlossen für andere Meinungen! Fitness: Beweglicher und etwas sportlicher! Tun Sie mehr für Ihren Kreislauf!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Heute kommt man sicher auf Sie zu. Für Singles eine gute neue Chance.

Heute kommt man sicher auf Sie zu. Für Singles eine gute neue Chance. Beruf: Ihre Ideen finden Anklang. Ideal für Meetings und Vorstellungstermine.

Ihre Ideen finden Anklang. Ideal für Meetings und Vorstellungstermine. Fitness: Sie sind sehr motiviert und inspiriert. Gut, um Lebensfreude zu tanken.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Höchste Zeit, zu reden! Vernünftige Aussprachen können vieles klären.

Höchste Zeit, zu reden! Vernünftige Aussprachen können vieles klären. Beruf: Informationsaustausch ist heute wichtig. Lassen Sie sich auch beraten!

Informationsaustausch ist heute wichtig. Lassen Sie sich auch beraten! Fitness: Hinaus und unter die Leute! Körper und Geist brauchen mehr Anregung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ihr Charme kommt sicher gut an. Spielen Sie aber nicht mit Gefühlen!

Ihr Charme kommt sicher gut an. Spielen Sie aber nicht mit Gefühlen! Beruf: Knüpfen Sie neue Kontakte, tauschen Sie Ihre kreativen Einfälle aus!

Knüpfen Sie neue Kontakte, tauschen Sie Ihre kreativen Einfälle aus! Fitness: Guter Tag, um unterwegs zu sein und neue Eindrücke zu sammeln.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Erwarten Sie heute nicht zu viel und vermeiden Sie Diskussionen!

Erwarten Sie heute nicht zu viel und vermeiden Sie Diskussionen! Beruf: Missverständnisse und Frust liegen in der Luft. Geduldiger zuhören!

Missverständnisse und Frust liegen in der Luft. Geduldiger zuhören! Fitness: Viel gelassener zur Sache und nehmen Sie sich auch etwas weniger vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Kleine Flirts sind okay, ernsthafte Aussprachen sind aber wichtiger.

Kleine Flirts sind okay, ernsthafte Aussprachen sind aber wichtiger. Beruf: Mehr Austausch mit anderen kann den Teamgeist sicher verbessern.

Mehr Austausch mit anderen kann den Teamgeist sicher verbessern. Fitness: Sie sind motiviert. Mehr Bewegung kann auch Ihre Stimmung aufhellen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man flirtet heute gerne. Gut, wenn Sie einfach ganz locker mitspielen.

Man flirtet heute gerne. Gut, wenn Sie einfach ganz locker mitspielen. Beruf: Seien Sie kommunikativ und kooperativ, dann lässt sich mehr bewegen!

Seien Sie kommunikativ und kooperativ, dann lässt sich mehr bewegen! Fitness: Sich mehr Abwechslung zu verschaffen ist heute die beste Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es täte der Stimmung gut, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss.

Es täte der Stimmung gut, wenn es nicht nach Ihrem Kopf gehen muss. Beruf: Besser zuhören! Missverständnisse könnten für unnötigen Stress sorgen.

Besser zuhören! Missverständnisse könnten für unnötigen Stress sorgen. Fitness: Bezähmen Sie erst mal Ihre Unruhe! Dann bessert sich auch Ihre Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Noch ein guter Tag für Aussprachen. Ehrlich, aber nicht verletzend!

Noch ein guter Tag für Aussprachen. Ehrlich, aber nicht verletzend! Beruf: Es wäre klug, anderen zuzuhören, statt auf Ihrer Meinung zu beharren!

Es wäre klug, anderen zuzuhören, statt auf Ihrer Meinung zu beharren! Fitness: Ihrem Befinden tut es bestimmt gut, wenn Sie sich mehr bewegen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie genießen heute viel Sympathie. Gehen Sie aber achtsam damit um!

Sie genießen heute viel Sympathie. Gehen Sie aber achtsam damit um! Beruf: Sehr guter Verhandlungstag. Auch Prüfungen sollten heute gut klappen.

Sehr guter Verhandlungstag. Auch Prüfungen sollten heute gut klappen. Fitness: Guter Tag, um Stress besser zu bewältigen und mehr Freude zu finden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Freundlich bleiben, statt zu schmollen. Die Liebe ist schon im Anzug!

Freundlich bleiben, statt zu schmollen. Die Liebe ist schon im Anzug! Beruf: Keine voreiligen Reaktionen! Cool bleiben und erst in Ruhe nachdenken!

Keine voreiligen Reaktionen! Cool bleiben und erst in Ruhe nachdenken! Fitness: Hektik ist sicher nur kontraproduktiv. Also innehalten und durchatmen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.