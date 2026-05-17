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Das sollten Sie in der Woche vom 18. Mai bis 24. Mai laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 21

Das sollten Sie in der Woche vom 18. Mai bis 24. Mai laut Mondkalender tun

17.05.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.  

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 18.05. - 24.05.

Montag - 18. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Eine gute Tagesplanung ist an Zwillinge-Tagen noch wichtiger. Schultergymnastik ist heute und morgen sehr wirkungsvoll. Bei Schönwetter Sonnenbrille tragen!

Lesen Sie auch

Dienstag - 19. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Heilkräuter haben an Zwillinge einen höheren Anteil an ätherischen Ölen. Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht heute gut ein.

Mittwoch - 20. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Alles, was man an Krebstagen macht, neigt zu einem Widerspruch. Wenn der Mond zunimmt, verstärkt sich diese Wirkung noch. Nicht verzweifeln!

Donnerstag - 21. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Für einen Friseurbesuch sollte man lieber bis morgen warten. Atmungsübungen sind an Krebstagen dafür besonders gut.

Freitag - 22. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Rot sollte heute eher gemieden werden. Mani- und Pediküre ist freitags immer gut. Haare, die im Zeichen Löwe geschnitten werden, werden viel dichter.

Samstag - 23. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Das Pfingstwochenende ist optimal für jede Form der Gartenarbeit. Sogar alte Bäume könnten verpflanzt werden. Alles wächst wunderbar an.

Sonntag - 24. Mai 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Üppiges Essen liegt dieser Tage länger im Magen. Gymnastik für einen flachen Bauch und Magenbereich. Haarspitzen schneiden, kann man auch mal selber.

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