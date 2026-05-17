Das sollten Sie in der Woche vom 18. Mai bis 24. Mai laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 18.05. - 24.05.

Montag - 18. Mai 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Eine gute Tagesplanung ist an Zwillinge-Tagen noch wichtiger. Schultergymnastik ist heute und morgen sehr wirkungsvoll. Bei Schönwetter Sonnenbrille tragen!

Dienstag - 19. Mai 2026

Mond nimmt zu

Zwillinge

Heilkräuter haben an Zwillinge einen höheren Anteil an ätherischen Ölen. Eine aufbauende Gesichtsmaske zieht heute gut ein.

Mittwoch - 20. Mai 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Alles, was man an Krebstagen macht, neigt zu einem Widerspruch. Wenn der Mond zunimmt, verstärkt sich diese Wirkung noch. Nicht verzweifeln!

Donnerstag - 21. Mai 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Für einen Friseurbesuch sollte man lieber bis morgen warten. Atmungsübungen sind an Krebstagen dafür besonders gut.

Freitag - 22. Mai 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Rot sollte heute eher gemieden werden. Mani- und Pediküre ist freitags immer gut. Haare, die im Zeichen Löwe geschnitten werden, werden viel dichter.

Samstag - 23. Mai 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Das Pfingstwochenende ist optimal für jede Form der Gartenarbeit. Sogar alte Bäume könnten verpflanzt werden. Alles wächst wunderbar an.

Sonntag - 24. Mai 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Üppiges Essen liegt dieser Tage länger im Magen. Gymnastik für einen flachen Bauch und Magenbereich. Haarspitzen schneiden, kann man auch mal selber.