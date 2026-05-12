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Gumpendorfer Straße U-Bahn Station
© GuentherZ

Hotspot

Mitten in Schutzzone: Drogendealer vor U-Bahn-Station geschnappt

12.05.26, 13:27
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In der neuen Schutzzone um den Fritz-Imhoff-Park wurde Dealer und ein Käufer (61) auf frischer Tat ertappt

Erst vor einer Woche trat die neue Schutzzone rund um den Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf in Kraft. Das hinderte aber einen mutmaßlichen Drogendealer nicht daran, seine Ware an den Mann zu bringen. Allerdings vor den Augen der regelmäßigen Streife der Wiener Polizei. Suchtmittelhandel vor der U-Bahnstation

Auf frischer Tat beim Verkauf ertappt

Vor der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße wollte der 46-Jährige gerade einem 61-jährigen Österreicher, der aus Salzburg stammt, illegale Substanzen verkaufen. Die Polizei schritt ein und stellte im Zuge der Amtshandlung eine geringe Menge Bargeld und verschreibungspflichttige Medikamente sicher. Beide Männer wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

Dealer sollte eigentlich längst in Haft sitzen - Festnahme

Im Verlauf der Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 46-Jährigen bereits eine Vorführungsanordnung zum Strafantritt des Landesgerichts fürStrafsachen wegen Suchtmittelhandels bestand. Der Beschuldigte wurde daraufhin festgenommen und in eine Justizanstalt eingeliefert.

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