Stefflkirtag: 12 Tage Hochgenuss am Stephansplatz

Zu Christi Himmelfahrt verwandeln mehr als 50 Aussteller, Ringelspiel und Zelte den Stephansplatz in ein großes Kirtagsgelände - für ganze zwölf Tage.

Zwischen 14. und 25. Mai pulsiert rund um den "Steffl" ein Kirtag, der Jahr für Jahr Tausende Menschen anzieht. 58 Hütten, täglich geöffnet von 10 bis 21 Uhr, bieten alles, was die Bundeshauptstadt ausmacht: gutes Essen, liebevoll gemachtes Handwerk und eine Atmosphäre, die man an diesem Platz besonders spürt. Wer dieser Tage durch die Gassen rund um den Dom schlendert, merkt schnell, warum dieser Kirtag zu den beliebtesten der Stadt zählt.

Bürgermeister Michael Ludwig und Dompfarrer Anton Faber am Stefflkirtag. © stefflkirtag.wien

Zwischen warmen Schmankerln, kühlem Bier und handgefertigten Einzelstücken entsteht ein Flair, das man nicht planen kann. Dazu kommen tägliche Live‑Konzerte, die den Platz mit Blasmusik füllen und für Stimmung sorgen. Auch die Dompfarre mischt mit: Hochämter, Orgelklänge und exklusive Führungen lassen Besucher den Stephansdom aus einer neuen Perspektive erleben. Und das historische Ringelspiel bringt nicht nur Kinder zum Strahlen, sondern rührt auch Erwachsene an, die sich an frühere Zeiten erinnern.

© stefflkirtag.wien

Der Stefflkirtag ist nicht nur ein Fest, sondern auch ein Zeichen für Zusammenhalt. 2025 spendeten die Standbetreiber rund 30.000 Euro für den Erhalt des Doms. Insgesamt sind damit bereits etwa 750.000 Euro zusammengekommen - ein Betrag, der zeigt, wie sehr Wien an seinem Wahrzeichen hängt.