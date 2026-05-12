Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. Wien Lifestyle
Steffl Kirtag
© stefflkirtag.wien

Tradition&Kulinarik

Stefflkirtag: 12 Tage Hochgenuss am Stephansplatz

12.05.26, 13:23
Teilen

Zu Christi Himmelfahrt verwandeln mehr als 50 Aussteller, Ringelspiel und Zelte den Stephansplatz in ein großes Kirtagsgelände - für ganze zwölf Tage. 

Zwischen 14. und 25. Mai pulsiert rund um den "Steffl" ein Kirtag, der Jahr für Jahr Tausende Menschen anzieht. 58 Hütten, täglich geöffnet von 10 bis 21 Uhr, bieten alles, was die Bundeshauptstadt ausmacht: gutes Essen, liebevoll gemachtes Handwerk und eine Atmosphäre, die man an diesem Platz besonders spürt. Wer dieser Tage durch die Gassen rund um den Dom schlendert, merkt schnell, warum dieser Kirtag zu den beliebtesten der Stadt zählt.

stefflkirtag

Bürgermeister Michael Ludwig und Dompfarrer Anton Faber am Stefflkirtag.

© stefflkirtag.wien

Zwischen warmen Schmankerln, kühlem Bier und handgefertigten Einzelstücken entsteht ein Flair, das man nicht planen kann. Dazu kommen tägliche Live‑Konzerte, die den Platz mit Blasmusik füllen und für Stimmung sorgen. Auch die Dompfarre mischt mit: Hochämter, Orgelklänge und exklusive Führungen lassen Besucher den Stephansdom aus einer neuen Perspektive erleben. Und das historische Ringelspiel bringt nicht nur Kinder zum Strahlen, sondern rührt auch Erwachsene an, die sich an frühere Zeiten erinnern.

Stefflkirtag: 12 Tage Hochgenuss am Stephansplatz
© stefflkirtag.wien

Der Stefflkirtag ist nicht nur ein Fest, sondern auch ein  Zeichen für Zusammenhalt. 2025 spendeten die Standbetreiber rund 30.000 Euro für den Erhalt des Doms. Insgesamt sind damit bereits etwa 750.000 Euro zusammengekommen - ein Betrag, der zeigt, wie sehr Wien an seinem Wahrzeichen hängt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen