Tennis-Kracher: Sebastian Ofner fordert Jannik Sinner in Rom

Tennis-Highlight im Foro Italico! Während Anastasia Potapova ihren Erfolgslauf in Rom fortsetzt, steht Sebastian Ofner heute vor der ultimativen Herkulesaufgabe gegen den Branchenprimus.

Österreichs Nummer eins Sebastian Ofner trifft heute am Center Court (19:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auf den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Das Match wurde als Eröffnungsspiel der Nightsession angesetzt und verspricht Gänsehaut-Atmosphäre im Foro Italico. Ofner braucht gegen den Südtiroler Lokalmatador ein sportliches Wunder, um in die nächste Runde einzuziehen. Sinner gilt vor heimischem Publikum als nahezu unschlagbar, während Ofner als klarer Außenseiter in den Sandplatz-Klassiker startet.

Wahl-Wienerin Potapova in Topform

Besser lief es bereits für die 25-jährige Anastasia Potapova. Die Wahl-Wienerin besiegte die Weltranglisten-Elfte Karolina Muchova aus Tschechien klar mit 6:3 und 6:2. Damit festigte sie ihren Status als aktuelle Überraschungsspielerin der Saison, nachdem sie bereits in Linz das Finale und in Madrid das Halbfinale erreicht hatte. Trotz einer negativen Bilanz gegen Muchova ließ sich Potapova auch von einer längeren Regenpause im zweiten Satz nicht aus dem Rhythmus bringen.

Nächste Hürde für Potapova am Sonntag

Durch den Sieg steht Potapova virtuell bereits in den Top 30 der Welt und nähert sich einer Setzung für die French Open. In der dritten Runde trifft sie am Sonntag (11:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auf die Nummer 20 des Turniers, Ljudmila Samsonowa. Im direkten Vergleich führt die in Wien lebende Qualifikantin mit 2:1 und strotzt vor dem Duell gegen die Russin sichtlich vor Selbstvertrauen.