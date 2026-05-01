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Norris
© Getty

Vor Antonelli

Norris holt sich die Sprint-Pole in Miami

01.05.26, 23:29
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Weltmeister startet im kurzen Rennen am Samstag vor dem Mercedes-Shootingstar und McLaren-Teamkollege Piastr 

Weltmeister Lando Norris hat sich am Freitag bei der Rückkehr der Formel 1 die Pole Position für den Sprint in Miami gesichert. Der McLaren-Pilot startet beim kurzen Rennen am Samstag (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1, Sky) in Florida vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,222 Sek.) im Mercedes und Oscar Piastri (+0,239) im zweiten McLaren. Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,370) wurde Vierter, vor Max Verstappen (+0,592) im Red Bull und George Russell (+0,624) im zweiten Mercedes.

Damit steht erstmals in dieser Saison kein Mercedes-Fahrer nach einem Qualifying auf dem ersten Startplatz, in den ersten drei Rennwochenenden hatten die "Silberpfeile" dominiert. Die kriegsbedingte Zwangspause nach der Absage der beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien wegen des Nahost-Konflikts wollten Ferrari, McLaren und Red Bull dazu nutzen, um den Abstand zum überlegenen Mercedes-Team zu minimieren. Das gelang McLaren und Ferrari rund um das Hard-Rock-Stadium deutlich besser als den "Bullen".

In der einzigen Trainingseinheit, die wegen der Regelanpassungen bei den neuen Hybridmotoren und der fünfwöchigen Auszeit auf 90 Minuten verlängert worden war, hatte Leclerc die Bestzeit aufgestellt. Im Sprint-Qualifying behielt Titelverteidiger Norris die Oberhand, Teenager Antonelli fuhr bei sommerlichen Temperaturen von etwa 30 Grad Celsius noch in die erste Startreihe.

Gewitter könnten am Sonntag für Verlegungen sorgen

Am Sonntag ist der Start für den Großen Preis von Miami um 22.00 Uhr MESZ geplant, allerdings könnte die Startzeit wegen prognostizierter starker Gewitter noch vorverlegt werden. In der WM-Wertung führt Antonelli mit 72 Punkten neun Zähler vor Russell (63), dahinter lauert das Ferrari-Duo Leclerc (49) und Hamilton (41). Weltmeister Norris (25) ist Fünfter, Verstappen nach einem verpatzten Saisonstart mit zwölf Punkten nur Gesamtneunter.

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