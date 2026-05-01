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Camp Nou
© Getty

Heimstadion

Knalleffekt: Barca muss aus dem Camp Nou ausziehen

Von
01.05.26, 23:14
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Lamine Yamal und Co. brauchen eine neue Heimstätte. 

Das Camp Nou wird bekanntlich umgebaut und zu einer hochmodernen, 105.000 Fans fassenden Arena umfunktioniert. Deshalb musste der spanische Meister bereits über ein Jahr lang ins Olympiastadion ausweichen, ehe man im November 2025 erstmals im neuen Stadion spielen konnte.

Neuerlicher Auszug

Die Umbauarbeiten sind allerdings noch lange nicht abgeschlossen, wodurch ein neuerlicher Auszug im Raum steht. Wie die Zeitung Mundo Deportivo berichtet, sorgt vor allem die Installation des Stadiondachs für Probleme – ein aufrechter Spielbetrieb scheint unmöglich.

Camp Nou
© Getty

Barca soll deshalb nun bereits mit der Stadt über eine neuerliche Verwendung des Olympiastadions verhandeln. Im schlimmsten Fall müsste der Klub von August bis Jänner aus dem eigentlichen Heimstadion ausziehen.

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