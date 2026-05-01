Barca-Knall: Hansi Flick (61) hat sich entschieden

Der deutsche Star-Trainer wird seinen Vertrag verlängern.

Was sich schon länger angekündigt hat, ist nun fix. Hansi Flick wird seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison verlängern. Das berichtet die Sportzeitung Mundo Deportivo sowie Transfer-Guru Fabrizio Romano.

Dem Bericht zufolge drängte Barca-Chef Laporta eigentlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2029. Flick konnte sich jedoch nun mit der Variante mit der Option durchsetzen, um mehr Spielraum zu haben. Der 61-Jährige betonte wiederholt, dass Barcelona seine letzte Station als Trainer sein werde.

Barca vor Titelgewinn

Sportlich können die Katalanen womöglich schon dieses Wochenende feiern. Die Titelverteidigung in der spanischen La Liga könnte vorzeitig perfekt sein - wenn Barca gewinnt und Real Madrid daraufhin erneut Punkte liegen lässt. Es wäre ein Couch-Titel, denn während Barca am Samstag beim CA Osasuna antritt, spielen die Blancos 24 Stunden später bei Espanyol Barcelona.

Viel besser wird es für Real aber auch dann nicht, wenn die Erzrivalen in der 34. von 38 Runden beide gewinnen. Dann bliebe es bei für Barca komfortablen elf Punkten Differenz. Die Katalanen hätten ausgerechnet im direkten Duell mit dem Erzrivalen die Möglichkeit, den Titelgewinn im heimischen Camp Nou zu besiegeln.