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Mick Schumacher
© Getty

"Es wäre gelogen"

Formel-1-Knall um Mick Schumacher (27)

Von
29.04.26, 07:30
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Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher lässt in einem Interview aufhorchen. 

Insgesamt 43 Mal ging Mick Schumacher bei einem Formel-1-Rennen an den Start, holte dabei aber lediglich 12 Punkte. Nach zwei Saisonen verlor der Deutsche deshalb sein Cockpit und geht mittlerweile in der IndyCar Series an den Start. Ganz abgeschlossenen mit der Königsklasse hat Schumacher Junior aber noch nicht.

"Wäre gelogen"

“Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich mich nicht auch in die Formel-1-Zeiten immer mal wieder zurückversetze und einfach daran denke, wie es war, damals zu fahren”, so Schumacher zu ntv. „Wenn noch immer eine Option aufkommen würde, würde ich natürlich nicht nein sagen. Das ist auf jeden Fall so”, spricht der 27-Jährige Klartext.

Mick Schumacher
© Getty

Vorerst will sich Schumacher aber auf die IndyCar Series konzentrieren. In der US-Serie läuft es noch nicht rund. Nach 5 von 18 Runden steht er auf Rang 24 und ist damit Vorletzter.

“Das ganze Umfeld ist komplett anders. Die ganzen Rennstrecken sind neu für mich”, so Schumacher, der auf eine Trendumkehr hofft.

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