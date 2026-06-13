Russell rast zur Pole

Die Mercedes-Dominanz setzt sich auch beim Grand Prix in Barcelona fort: Auf dem Circuit de Catalunya sicherte sich George Russell die Pole-Position.

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George Russell hat sich am Samstag mit der Poleposition in Spanien im WM-Kampf der Formel 1 zurückgemeldet. Der Mercedes-Pilot holte sich im Qualifying knapp vor Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (+0,064 Sek.) den ersten Startplatz für den Großen Preis von Barcelona-Katalonien am Sonntag (15.00 Uhr/ORF 1, Sky). WM-Leader Kimi Antonelli belegte im zweiten Mercedes den dritten Platz (+0,319) vor Weltmeister Lando Norris (+0,322) im McLaren und Red-Bull-Star Max Verstappen (+0,342).

"Es ist schön, wieder den Groove zu spüren", funkte Russell zufrieden an die Box, nachdem er zuletzt in zwei Grands Prix hintereinander ohne Punkte geblieben war. Nun peilt der Brite seinen zweiten GP-Erfolg in diesem Jahr nach dem Auftaktsieg in Melbourne an. Für Russell war es die dritte Pole in diesem Jahr, für Mercedes die 150. in der F1-Historie. Charles Leclerc hingegen versenkte seinen Ferrari im finalen Qualifying-Abschnitt nach einem Fahrfehler in der Streckenbegrenzung und sorgte für eine längere Unterbrechung.

Lokalmatador Alonso enttäuschte

Eine Enttäuschung erlebte Lokalmatador Fernando Alonso, der mit seinem Aston Martin vom 22. und letzten Startplatz ins erste von zwei Heimrennen in Spanien gehen wird. In Monaco hatte der 44-Jährige in der Vorwoche als Zehnter noch den ersten Punkt für sein Team in dieser Saison geholt. Im September ist die Motorsport-Königsklasse erstmals in Madrid zu Gast.

In der WM-Gesamtwertung führt Antonelli, der seinen sechsten Grand-Prix-Sieg in Serie anpeilt, bereits 66 Punkte vor Rekordweltmeister Hamilton. Russell liegt weitere zwei Zähler zurück.