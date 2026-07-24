Insider Wurz: "Die Raunzerei bringt die F1 nicht um"

Vor dem Ungarn-GP am Hungaroring (26. Juli, 15 Uhr) gibt ORF-Experte Alexander Wurz im oe24-Interview spannende Einblicke in die aktuelle Formel 1.

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Im letzten Rennen vor der Sommerpause ist Wurz wieder an der Seite von ORF-Urgestein Ernst Hausleitner im Einsatz. Vor dem Trainingsauftakt am Hungaroring sprach der Ex-Rennfahrer über seine Doppelfunktion und die Raunzerei über das Reglement.

"Hab ich wirklich auf Russell getippt?"

oe24: In Ihrer oe24-Prognose zum WM-Auftakt hatten Sie auf Russell als Weltmeister getippt. Wie überrascht sind Sie, dass jetzt Mercedes-Teamkollege Kimi Antonelli allen um die Ohren fährt?

WURZ: Hab ich wirklich auf Russell getippt? Spaß beiseite: Kimi kommt perfekt mit dem neuen Auto und den Energiemanagement-Anforderungen zurecht, bei George ist das Gegenteil der Fall. Dazu kommt, dass Kimi ein netter Kerl ist und gefühlt nur Freunde hat.

oe24: Weniger harmonisch läuft‘s bei Verstappen. Wo sehen Sie Max in Zukunft?

WURZ: Wenn einer der Hauptprotagonisten der letzten Jahre seine Zukunft infrage stellt, dann wirft das Fragen auf. Die Antworten kann nur er geben. Ich glaub, er weiß selbst noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Aber ich gehe davon aus, dass er der Formel 1 erhalten bleibt. Da haben wir doch die schnellsten und die coolsten Autos. Und wir sehen ja, dass sich das Reglement verbessert und wieder in die Richtung geht, die er sich wünscht.

oe24: Verstehen Sie seinen Frust?

WURZ: Ich kann ihn verstehen. Vielleicht hat man beim Reglement zu viel und zu schnell umgestellt.

oe24: Können Sie als Präsident der Fahrervereinigung GPDA vermitteln?

WURZ: Das tun wir doch eh: Ohne den Einsatz der GPDA-Gruppe wäre das Reglement nie korrigiert worden. Sie konnten es aber aus Fairness den Motorherstellern gegenüber nicht radikal ändern, sondern nur Step by Step. In den nächsten beiden Jahren wird noch viel passieren. Der Verbrenner-Anteil wird wieder größer, aber eine Hybrid-Komponente wird bleiben.

oe24: Wie sehr schaden die Diskussionen dem Interesse an der Formel 1?

WURZ: Es wurde viel geraunzt von Fahrern und von Insidern. Aber dem Produkt F1 hat das nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Quoten sind auch bei der jungen Zielgruppe top, die bleiben bis zum Schluss drauf. Dabei heißt es immer: Die Jungen haben heutzutage nur mehr eine kurze Aufmerksamkeitsspanne.

oe24: Beim ORF ist die Formel-1-Zukunft noch nicht offiziell geklärt. Wird es da Kult-Duo Ernst Hausleitner & Alexander Wurz auch im nächsten Jahr geben?

WURZ: Es macht nach wie vor viel Spaß, die Rennen mit Ernst zu kommentieren. Mal schauen, was die Zukunft bringt!