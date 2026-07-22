So will der ORF F1-Rechte retten

Wie die Kooperation mit Haupt-Rechteinhaber ServusTV ab 2027 aussehen könnte.

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Vier Wochen ist es mittlerweile her, seitdem ServusTV die Verlängerung der heimischen F1-Übertragungsrechte bis inklusive 2029 offiziell bekannt gegeben hat.

Nur 11 Rennen im ORF und 13 auf ServusTV?

Der ORF, der sich in den vergangenen Jahren die GP-Übertragungen 50:50 aufgeteilt hat, wollte sich vorerst nicht committen.

Man sei "in guten Gesprächen", hieß es Ende Juni auf oe24-Anfrage. Auch wenn die offizielle Bestätigung noch auf sich warten lässt, sickerte inzwischen durch, dass man sich auf eine kostensparende Lösung geeinigt haben dürfte. Heißt: ServusTV soll ab 2027 mehr Grand-Prix-Wochenenden übernehmen.

Wie berichtet, könnte die Aufteilung so aussehen, dass z. B. 14 der geplanten 24 GP (vorausgesetzt es gibt keine kriegsbedingten Absagen wie in diesem Jahr) auf ServusTV laufen, die restlichen zehn im ORF, oder man einigt sich auf eine Aufteilung von 13:11.

Kult-Duo weiter im ORF?

Eine weitere spannende Frage ist auch, ob das Formel-1-Kultduo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz im kommenden Jahr weiter im ORF zu sehen sein wird.