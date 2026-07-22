Trump droht Iran mit Zerstörung der Infrastruktur

Nach erneuten Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus droht US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Schlägen gegen Infrastruktur und atomare Anlagen.

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US-Präsident Donald Trump hat geschworen, für jedes Schiff, das in der Straße von Hormus beschossen wird, iranische Brücken und Kraftwerke zu zerstören. Zudem bereiten sich die USA darauf vor, das befestigte unterirdische Areal am Pickaxe Mountain zu treffen, das vom Regime vermutlich als Atom-Versteck genutzt wird. US-Bomber griffen die Truppen in der elften Nacht in Folge an, um deren Fähigkeiten zu schwächen, Schiffe in der Wasserstraße zu attackieren.

Auf Truth Social schrieb Trump: "Jedes Mal, wenn der Iran ein Schiff in der Straße von Hormus beschießt, sei es durch Raketen, Drohnen oder eine andere Waffe, werden die Vereinigten Staaten EINE BRÜCKE ODER EIN KRAFTWERK bombardieren und zerstören."

Vor dem Ausbruch des Krieges gab es bereits Unruhen in der wichtigen Schifffahrtsroute, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls transportiert wird. Die Kriegsparteien hatten vorübergehend einen Waffenstillstand ausgehandelt, bei dem Trump am 17. Juni eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnete und die Handelsroute wieder öffnete. Am 7. Juli beschädigte der Iran jedoch ein katarisches Flüssiggastankschiff und ein weiteres britisches Schiff schwer. Der Angriff veranlasste Trump dazu, seine Bombardierungskampagne wieder aufzunehmen. Dutzende strategische Hafenstandorte wurden getroffen, ebenso wie Einsatzzentralen, Flugzeughangars, Drohneneinrichtungen und militärische Infrastruktur.

Angriffe auf Schifffahrtsroute dauern an

Nach den jüngsten Schlägen gab das US Central Command bekannt, dass es die Fähigkeiten des Iran weiter schwäche, die zivile Schifffahrt in der Straße von Hormus zu bedrohen. Es fügte hinzu, dass in den vergangenen drei Monaten 30 Schiffe in der internationalen Wasserstraße ins Visier genommen wurden, was hunderte unschuldige Seefahrer gefährdet und die Freiheit der Schifffahrt untergraben habe.

Trump setzt weiterhin mehr Flugzeuge in der Region ein, darunter zusätzliche F-16- und F-35-Kampfjets von europäischen Stützpunkten, was ein Zeichen dafür ist, dass der Konflikt weiter eskalieren könnte. Als das Friedensabkommen in der vergangenen Woche zerbrach, erhielt er von Militärchefs ein Briefing über Optionen zur Intensivierung des Krieges. Seine Blicke scheinen nun auf den abgelegenen Pickaxe Mountain in der Region Natanz gerichtet zu sein, wo das Regime vermutlich sein Nuklearmaterial gelagert hat.

Fokus auf befestigten Gebirgskomplex

"Wir werden dieses Gebiet sehr wahrscheinlich schon bald treffen, und es gibt nicht das Geringste, was sie dagegen tun können", sagte der US-Präsident vor Journalisten im Weißen Haus. Auf die Frage, ob er glaube, dass dort der Nuklearvorrat versteckt wurde, sagte er: "Ich denke, dass sie das getan haben könnten. Wir haben es nicht offiziell dokumentiert. Aber das bedeutet nichts, es sei denn, sie haben das Material."

Pickaxe ist ein über 5.000 Fuß hoher Gipfel in den Bergen rund um die Stadt Natanz. Das 328 Fuß tief unter der Erde liegende Areal ist stark befestigt, und es wird angenommen, dass es zwei Tunnelkomplexe beherbergt.

Die USA hatten im Juni 2025 in einer Operation namens "Midnight Hammer" drei iranische Atomanlagen – Fordow, Natanz und Isfahan – unter Einsatz von 30.000 Pfund schweren GBU-57 "Massive Ordnance Penetrator"-Bomben angegriffen. Trump bezeichnete die Schläge damals als historisch erfolgreich und wiederholte diese Woche erneut, dass der Iran ohne das Eingreifen der USA während des 12-Tage-Krieges bereits eine Atomwaffe gegen Israel eingesetzt hätte. Um die tieferen Tunnel unter dem Pickaxe Mountain zu erreichen, wäre jedoch weit mehr erforderlich. Experten schätzen, dass die Anlage außerhalb der Reichweite der mächtigsten Bunkerbrecher-Bomben im US-Arsenal liegt.

Keine Verhandlungen ohne Ergebnisse

Trumps Drohung gegen die Festung erfolgt, nachdem er erklärt hatte, dass das Regime sich verzweifelt treffen wolle, weil es dezimiert werde – er derzeit aber kein Interesse daran habe. Mit Blick auf mögliche Gespräche zur Beendigung des Krieges sagte er: "Bis sie bereit sind, sich auf sinnvolle Weise zu treffen, haben wir kein Interesse an einem Treffen."

Die USA haben bereits zusätzliche F-16- und F-35-Kampfjets von Stützpunkten in Europa sowie Tankflugzeuge zur Luftbetankung verlegt. Der Präsident erhielt zudem ein Briefing von Militärchefs über Optionen zur Intensivierung der Angriffe. Zu den Optionen gehören die Einnahme der Insel Kharg, über die 90 Prozent der iranischen Ölexporte laufen, sowie die Bombardierung von Atomanlagen. Mindestens drei US-Soldaten wurden bei den erneuten Kämpfen getötet, und Trump hat das Pentagon angewiesen, das Regime für jeden Todesfall um ein Vielfaches zahlen zu lassen.