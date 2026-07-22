Plötzlich sieht Coca-Cola Zero ganz anders aus

Coca-Cola passt das Design von Coca-Cola Zero an und sorgt damit für Verwirrung. Neu ist die zuckerfreie Variante im rot-weißen Kleid – nur der Deckel bleibt schwarz.

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Coca-Cola passt sein Design an und sorgt damit für Verwirrung. Jahrelang war die zuckerfreie Coca-Cola-Zero-Flasche schwarz auf rot beschriftet und damit deutlich unterscheidbar zum rot-weissen Original. Doch neu ist auch die Zero-Variante im rot-weissen Kleid, wie "Schweiz heute" zuerst berichtet hat. Nur der Deckel bleibt schwarz und unter dem ikonischen Coca-Cola-Schriftzug steht, dass es sich um eine zuckerfreie Variante handelt. Erste Läden haben bereits umgestellt und irritieren damit die Community. User im Netz fragen sich, weshalb man etwas ändern muss, was einem jahrelang vertraut war. Einer berichtet sogar von Verwirrung im Restaurant: "Gäste haben ihre Flasche dem Kellner zurückgegeben, weil sie dachten, er hat ihnen eine Original-Cola statt der gewünschten Zero serviert."

Diskussion über neue Schriftart

Für Diskussion sorgt auch eine Schriftart, auf die der Getränkekonzern nun in der Werbung deutlich stärker setzen will, wie das Portal "Creative Bloq" schreibt. Denn die ursprünglich vor drei Jahren für eine Weihnachtskampagne entwickelte Schrift erinnert viele Fans an Marlboro. Es handelt sich zwar um eine andere Schrift als bei der Zigarettenmarke, doch die Ähnlichkeit sorgt für bissige Kommentare. "Dass Coca-Cola auf eine Schriftart umsteigt, die der von Marlboro ähnelt, ist das Selbstbewussteste, was ein Zuckerhersteller je getan hat", schreibt ein weiterer User auf X.

Stellungnahme vom Konzern Coca-Cola

Bei Coca-Cola heisst es auf Anfrage, der Konzern erneuere das visuelle Erscheinungsbild und wolle die Original- und die Zero-Variante unter einem einzigen, unverwechselbaren Look zusammenbringen. Marketing-Direktorin Constance Courtois sagt, die zuckerfreie Variante lasse sich neben dem schwarzen Flaschenverschluss auch durch den grösseren "Zero Zucker"-Schriftzug und ein schwarzes Band auf den Dosen unterscheiden. Zur Ähnlichkeit der Schrift mit Marlboro äussert sich der Konzern nicht.

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Einschätzung durch einen Markenexperten

Markenexperte Stefan Vogler sagt, Coca-Cola spiele als Marke seit Jahren in der Champions League und habe in den über hundert Jahren nur kleine Änderungen vorgenommen. Er verstehe, dass es schwierig sei, sich umzugewöhnen. "Konsumentinnen und Konsumenten haben die Änderung aber in der Regel nach ein paar Wochen oder Monaten verinnerlicht." Er findet, die weisse Farbe passe besser zur Cola Zero. "Weiss wirkt frischer und hat mehr Kraft." Die Ähnlichkeit bei der Schriftart mit Marlboro sei wegen der Füsschen bei den Buchstaben und den gleichen Farben zwar gross. Doch das sei auch bei anderen Marken ähnlich.