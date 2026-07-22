Reise nach Kroatien: HIER sparen sie beim Tanken

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, kann mit dem richtigen Tankstopp Geld sparen. Slowenien ist derzeit auf der Reiseroute günstiger als Österreich und Kroatien selbst.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer mit dem Auto nach Kroatien fährt, kann mit dem richtigen Tankstopp Geld sparen. Laut einer aktuellen Auswertung ist Slowenien derzeit auf der klassischen Urlaubsroute günstiger als Österreich und Kroatien. Viele Österreicherinnen und Österreicher starten in den Sommerferien mit dem Auto Richtung Adria. Eine aktuelle Auswertung des Preisportals Nafta.hr zeigt: Wer auf der klassischen Route nach Kroatien unterwegs ist, fährt beim Tanken derzeit in Slowenien am günstigsten.

Bis zu 12,65 Euro Ersparnis

Vor allem Dieselfahrer können profitieren. Bei einem 55-Liter-Tank ergibt sich laut Nafta.hr eine Ersparnis von rund 12,65 Euro bei Diesel in Slowenien statt Kroatien. Auch bei Superbenzin liegt Slowenien derzeit unter den Preisen in Österreich und Kroatien.

Nicht an der Autobahn tanken

Nach Angaben von Nafta.hr lohnt sich außerdem ein Blick auf den Standort der Tankstelle. Gerade in Slowenien und Kroatien seien Tankstellen direkt an Autobahnen häufig teurer als Stationen in Städten oder etwas abseits der Hauptverkehrsrouten. Schon ein kurzer Umweg könne deshalb die Reisekosten zusätzlich senken.

© Getty

Bosnien bleibt absoluter Spitzenreiter

Wer weiter auf den Balkan fährt, findet laut der Auswertung die günstigsten Kraftstoffpreise derzeit in Bosnien und Herzegowina. Für klassische Kroatien-Urlauber bleibt Slowenien jedoch die attraktivste Tankmöglichkeit entlang der üblichen Reiseroute.