SO sieht das Flugzeug von morgen aus

Das US-Luftfahrtunternehmen JetZero und Japan Airlines kündigten eine mögliche Zusammenarbeit beim Blended-Wing-Passagierflugzeug Z4 an. Die Maschine verspricht eine hohe Effizienzsteigerung.

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Das US-Luftfahrtunternehmen JetZero hatte vor 3 Jahren sein Konzept für ein revolutionäres Passagierflugzeug vorgestellt. Die Blended-Wing-Maschine soll effizienter sein als gewöhnliche Modelle und mit nachhaltigen Treibstoffalternativen fliegen können. Am Dienstag kündigten JetZero und Japan Airlines (JAL) im Rahmen der Farnborough Air Show eine mögliche Zusammenarbeit an. Die Fluggesellschaft sieht im Z4 genannten Entwurf "ein vielversprechendes Flugzeugkonzept, das potenziell die sich wandelnden Anforderungen ihrer Netzwerk-Strategie stützen könnte", heißt es in einer Aussendung.

Effizienz durch neuartiges Design

Beim Blended-Wing-Entwurf gehen die Flügel quasi nahtlos in den Rumpf über, ähnlich wie bei einem Nurflügler. Der Vorteil dieses Designs gegenüber heute üblichen Flugzeugen: 30 bis 50 Prozent Effizienzsteigerung im Treibstoffverbrauch, sagt JetZero. Gleichzeitig ist es mit bestehender Flughafen-Infrastruktur kompatibel. Die Z4 hat eine Kapazität von 250 Sitzplätzen und eine Reichweite von 5.000 Seemeilen, was 9.260 Kilometern entspricht. JAL und JetZero wollen nun bei den weiteren Entwicklungen des Flugzeugs zusammenarbeiten, um es für einen tatsächlichen Einsatz zu optimieren. In der Vergangenheit war auch die Rede vom Modell Z5. Wie aus einem Podcast des Fachmediums Aviationweek hervorgeht, liegt der Unterschied zwischen Z4 und Z5 am Innenraum. Der ist nicht wie bei heutigen Passagierflugzeugen schlauchförmig, sondern eher rechteckig, sodass man ihn frei in 3, 4 oder 5 Bereiche einteilen könnte.

Markteinführung in den 2030er Jahren

"JetZeros Ziel, die Z4 in den frühen 2030er Jahren auf den Markt zu bringen, passt perfekt zur ,Vision 2035‘ von JAL", sagt Tom O’Leary, Mitgründer und CEO von JetZero. Zuvor hatten Alaska Airlines und United Airlines in das Unternehmen investiert und erklärt, unter Umständen mehrere hundert Flugzeuge zu kaufen. Im Juni 2026 begannen die Bauarbeiten für eine 700.000 Quadratmeter große Produktionshalle in North Carolina. Dort soll der Z4 gefertigt werden.

Auch militärische Nutzung denkbar

Auch wenn JetZero seinen Entwurf im zivilen Kontext präsentiert, hat man bei dem 2021 gegründeten Unternehmen durchaus auch militärische Einsatzzwecke im Sinn. Unterstützt von der US Air Force entwickelt es das Demonstrationsflugzeug Jet1.