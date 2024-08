× Udo Jürgens: unveröffentlichter Song & TV-Show zum 90er

Zum 90. Geburtstag wird Udo Jürgens groß gefeiert. Mit der Werkschau "Udo 90", dem unveröffentlichten Song „Als ich fortging“ und der ORF-Show "Udo Jürgens Forever".

Am 30. September 2024 wäre Udo Jürgens 90 Jahre alt geworden, am 21. Dezember 2024 jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Anlass genug für eine neue Werkschau: Am 27. September kommt „Udo 90“ . Die hochwertige Edition präsentiert 90 Singles, die Udo Jürgens im deutschsprachigen Raum zwischen 1956 und 2014 veröffentlicht hat. Seine Kinder Jenny und John Jürgens haben diese Auswahl aus nahezu 550 weltweiten Single-Veröffentlichungen kuratiert.

Jenny und John Jürgens (o.) kuratierten neue Udo-CD.

Ein 91. Hit wird bereits am 20.September veröffentlicht: „Als ich fortging“ ein bislang unveröffentlichter Song von Udo Jürgens! Der Rough-Mix des von Udo Jürgens komponierten und von ihm persönlich eingespielten und eingesungenen Songs wurde im Nachlass entdeckt. „Als ich fortging" wurde von dem weltbekannten Schlagzeuger und Produzenten Curt Cress (Tina Turner, Freddie Mercury, Falco) neu arrangiert und produziert.“ Diese Musik für ihn zu produzieren, war in manchen Momenten unheimlich und immer wieder ein Gefühlskarussell,“ so Cress.

Im Winter 2024 erscheint außerdem eine umfangreiche Werkschau, die eine repräsentative Auswahl von insgesamt über 50 Studio- und Live-Alben beinhaltet.

Hunziker (o.)soll Udo-Show im ORF moderieren. Pepe Lienhard (u.) ist mit dabei.

Dazu plant der ORF eine große Musikshow zur Primetime. In "Udo Jürgens Forever. Die Show zu seinem 90. Geburtstag" sollen Stars der Musikszene die größten Hits von Jürgens ("Griechischer Wein", "Ich war noch niemals in New York") interpretieren, hieß es in einer Aussendung. Als Highlight wird der bisher unveröffentlichte Song "Als ich fortging" angekündigt. Mit an Bord sind das Originalorchester von Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard. Für die Show kooperiert der ORF mit BR und SRF. Michelle Hunziker und Sasha übernehmen die Moderation. Anschließend an die Show soll eine neue Dokumentation namens "UDO!" zu sehen sein, die den Lebensweg des Sängers nachzeichnet.