× Udo Jürgens Kinder: „Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unserem Herzen!“

Jenny und John Jürgens, die Kinder des unsterblichen Entertainers Udo Jürgens liefern mit der neuen 3-fach CD „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit“ und im oe24.TV-Interivew ihre ganz persönlichen Erinnerungen an den unsterblichen Papa.

„Viele Menschen wussten wohl gar nicht, dass unser Papa so viele Weihnachtslieder aufgenommen hat. Uns war es ein dabei besonderes Anliegen, dass auf diesem Album nicht wieder die selben Lieder wie sonst auf jeder CD drauf sind.“ Jenny und John Jürgens erinnern mit der neuen 55 Song starken 3-fach CD „Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit“ an ihren berühmten Vater Udo Jürgens – und im oe24.TV-Interview auch an die gemeinsame Weihnachtszeit in der Kindheit in Kitzbühel. „Das war eher aufregend und traditionell. Wir haben uns immer alle sehr elegant angezogen. Wir Kinder mussten lange warten bis endlich das Glöckchen läutet. Papa hatte immer das große Fester offen, weil ja das „Christkind war ja gerade weggeflogen“ ist. Dann hat er am Klavier gespielt. Meistens „Stille Nacht“ und „Leise rieselt der Schnee“ und erst dann durften wir endlich die Geschenke auspacken.“

2014 war dann plötzlich alles ganz anders. Knapp nach seinem 80. Geburtstag (30. September) und nur drei Tage vor Weihnachten verstarb Udo Jürgens völlig unerwartet bei einem Spaziergang am Züricher See. „Das Weihnachten danach, so knapp nach seinem Tod, war wie in einer Parallelwelt. Er war aber dennoch auch irgendwie bei uns: wir haben ein Bild von ihm an den Tisch gestellt, die Mama war da und wir haben alles so gemacht wie immer. Weihnachten ist ja generell die Zeit der Liebe, der Familie und der Besinnung und keine ausgelassene Party.“

Die Weihnachtszeit ist auch deshalb für beide nun immer „ganz besonders emotionell“, aber nicht nur die: „Wir denken täglich an den Papa. Er ist immer in unserem Herzen. Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht an ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke. Auch durch die vielen schönen Erinnerungen an unseren Papa.“