× Udo Jürgens Konzert ''Da Capo'' jetzt zum Bestpreis auf Ticket24.at

Am 7. Dezember 2014, also nur 14 Tage vor seinem plötzlichen Tod, trat Udo Jürgens das 33. Und letzte Mal in der Wiener Stadthalle auf. Am 26. November 2024 singt er wieder dort. ÖSTERREICH präsentiert das virtuelle Konzert-Event „Da Capo Udo Jürgens“. Eine Multimedia-Show mit großem Orchester unter der Leitung des langjährigen Wegbegleiters Pepe Lienhart, alle Hits – von „Griechischer Wien“ bis „Ich war noch niemals in New York“ und Udo als Video-Zuspielung. Dafür werden die die und Bild- Aufnahmen der letzten Tournee „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum digitalen Konzert-Spektakel verwandelt.

Gefühl und Emotion eines Udo Jürgens Konzertes

Eine perfekte Illusion – man erlebt ein spektakuläres Livekonzert mit Udo Jürgens, der über die Videowand präsent ist. „Wir möchten den Fans aus diesem Anlass noch einmal die Möglichkeit geben, das Gefühl und die Emotion eines Konzertes zu erleben, auch wenn der Protagonist nicht mehr unter uns weilt. Es ist an der Zeit, Udos musikalisches Erbe, aber auch seine einzigartige Karriere, respektvoll zu würdigen“ erklärt Tour-Veranstalter Dieter Semmelmann die Konzertserie, die am 2. November 2024 in Berlin seine Weltpremiere feiert.

